9 комментариев

От Роналду до Роналдо: ТОП-10 самых странных причесок футболистов
Особый вид футбольного искусства.
1. Роналдо Зубастик
2. Поль Погба
3. Жервиньо
4. Джованни Симеоне
5. Иван Перишич
6. Марио Болателли
7. Неймар
8. Дэвид Бекхэм
9. Тарибо Уэст
10. Криштиану Роналду
Прическа в финале ЛЧ 2008
Прическа против Марселя в декабре 2009
Причёска против Вильерреала в феврале 2010
Прическа против Лиона в марте 2010
Прическа против Шведов в ноябре 2013
И Прическа с хвостиком времен юве!
Не знаю как остальные,но в 2002 году после финала ЧМ Бразилия-Германия,в каждом дворе был хоть один,такой вот Чубастик 😅,в каждом !