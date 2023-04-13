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От Роналду до Роналдо: ТОП-10 самых странных причесок футболистов

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Особый вид футбольного искусства.

1. Роналдо Зубастик

2. Поль Погба

3. Жервиньо

4. Джованни Симеоне

5. Иван Перишич

6. Марио Болателли

7. Неймар

8. Дэвид Бекхэм

9. Тарибо Уэст

10. Криштиану Роналду

9 комментариев

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fellx
Причёска Роналду была сделана в честь мальчика, после операции которого остался шрам именно такой формы.
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Вася И
т.е. косички бекса - странее чем его эрокез
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barsafun
Ну бэкхэм тут явно лишний) с его причёской всё норм, в принципе так было всегда
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Decard Show
Божественные прически Португальца7:

Прическа в финале ЛЧ 2008
Прическа против Марселя в декабре 2009
Причёска против Вильерреала в феврале 2010
Прическа против Лиона в марте 2010
Прическа против Шведов в ноябре 2013
И Прическа с хвостиком времен юве!
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Hella black
Причесон Джованни Симеоне видимо отсыл к самураям
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Фруктовый роналду
У бекса и криша в полне нормальные прически.Вы просто не модные вы просто не в лакшаре.Неймар конечно кринжа навалил знатно
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no_one_perfect
Сколько можно уже о прическе Роналдо?) он сам неоднократно высказался уже, что постригся таким образом, чтобы все обсуждали его прическу, а не тот факт, что он почти два года до этого не играл в футбол
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Denis2403
Не понимаю эти рисунки на голове. Жуть!
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Hella black
Чуб Роналдо это же в своём роде легенда
Не знаю как остальные,но в 2002 году после финала ЧМ Бразилия-Германия,в каждом дворе был хоть один,такой вот Чубастик 😅,в каждом !
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