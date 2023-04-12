16 комментариев

Откровенно.

Криштиану Роналду с 2016 года в отношениях с Джорджиной Родригес, однако до этого у звезды футбола точно была бурная светская жизнь.

И вот об одном из его романов, который был до встречи с Родригес, стало известно публично, после того, как испанская актриса Соня Монрой заявила, что ее многое связывало с португальским нападающим.

Соня Монрой — 50-летняя испанская актриса, певица, ведущая и блогер, у которой больше 667 тысяч подписчиков в соцсетях.

Ее подруга Йола Беррокаль в подкасте «Puro Salseo» рассказала, что Монрой и Роналду встретились на вечеринке в Мадриде:

«Мы начали разговаривать, и я заметила, что Криштиану Роналду и Соня флиртуют. После того, как мы хорошо и весело поговорили, пришло время уходить. В этот момент они [Роналду и еще один футболист] сказали: «Ну, может быть, мы вместе сходим куда-нибудь потом». На следующий день я взяла телефон и увидела, что там было несколько сообщений: «Эй, мы здесь, ты где?».

Такое заявление не могло пройти незамеченным, и в эфире испанской тв-программы «Socialite» ведущие связались с Монрой. Она согласилась поговорить и призналась, что провела не одну ночь с футболистом:

«Криштиану Роналду украл у меня много ночей сна. Я очень любила его, но… это было невозможно, и эта история закончилась».