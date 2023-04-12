Гаспачо
Блог

«Он украл у меня много ночей сна». 50-летняя актриса призналась, что у нее был роман с Криштиану Роналду

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Откровенно.

Криштиану Роналду с 2016 года в отношениях с Джорджиной Родригес, однако до этого у звезды футбола точно была бурная светская жизнь.

И вот об одном из его романов, который был до встречи с Родригес, стало известно публично, после того, как испанская актриса Соня Монрой заявила, что ее многое связывало с португальским нападающим.

Соня Монрой — 50-летняя испанская актриса, певица, ведущая и блогер, у которой больше 667 тысяч подписчиков в соцсетях.

Ее подруга Йола Беррокаль в подкасте «Puro Salseo» рассказала, что Монрой и Роналду встретились на вечеринке в Мадриде:

«Мы начали разговаривать, и я заметила, что Криштиану Роналду и Соня флиртуют. После того, как мы хорошо и весело поговорили, пришло время уходить. В этот момент они [Роналду и еще один футболист] сказали: «Ну, может быть, мы вместе сходим куда-нибудь потом». На следующий день я взяла телефон и увидела, что там было несколько сообщений: «Эй, мы здесь, ты где?».

Такое заявление не могло пройти незамеченным, и в эфире испанской тв-программы «Socialite» ведущие связались с Монрой. Она согласилась поговорить и призналась, что провела не одну ночь с футболистом:

«Криштиану Роналду украл у меня много ночей сна. Я очень любила его, но… это было невозможно, и эта история закончилась».

 

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Опять пытаются сделать из этого Кринжа7 - "мачо", но этот трюк уже не пройдёт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
black livoin
А сам Роналду знает об этом
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Седесим Куиндесимов
Что за под..бы по поводу возраста. Если дело было в 2009 г. (когда Криш перешел в Реал), то этой Соне на тот момент было 36. Вполне правдоподобно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavelaznaurov
Сколь же он тратит за эти откровения!!!! Майорга давненько не появлялась….
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neclerque
Ответ Don_Krebs
А фрукт, оказывается, любит браться за старое )
Любой фрукт становится рано или поздно сухофруктом ☝️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Там тетя Люда из столовой Подмосковья роман с Роналду не имела? Уже надоели такие разговоры, все по шаблону, все пытаются поймать хайп
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
manosphere
Ответ Don_Krebs
А фрукт, оказывается, любит браться за старое )
Да это все ее фантазии
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael_the_creator
Мамки хейтеров под угрозой 🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crispymousse
Ответ Miguelito2015
Бабуля, за такие разговоры Бадр может и стукнуть.
Да и Пирс в новом твите обругает.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Miguelito2015
Бабуля, за такие разговоры Бадр может и стукнуть.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spitamen Gonzales
Ответ bpfx5h6vrf
Да, бабка, рассказывай. Всем адекватным людям ясно, что такие сообщения он мог писать только этому чуваку на фото, а не женщине.
Думаешь не бывал Рон в Башкирии ?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Don_Krebs
А фрукт, оказывается, любит браться за старое )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tuomo
Криштиану Шаляпин
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cccp1
я знаю точно, невозможное - возможно )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bpfx5h6vrf
Да, бабка, рассказывай. Всем адекватным людям ясно, что такие сообщения он мог писать только этому чуваку на фото, а не женщине.
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVKU
Есть чем гордиться тётке.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий