10 комментариев

Кун разошелся.

Серхио Агуэро, сравнивая бомбардирские способности Роналду и Месси, заявил, что большинство голов португальца — это «чистая удача».

8 апреля Месси забил в матче против «Ниццы», тем самым превзойдя рекорд Криштиану, у которого 701 гол в Европе на клубном уровне.

Серхио Агуэро решил отметить это событие, выйдя в прямой эфир на Twitch, где он, как сообщает Medio Tiempo, рассказал, почему Месси нет смысла сравнивать с Роналду:

«Посмотрите, откуда он забивает. Все его голы со штрафных – чистая удача. У Месси все голы забиты под углом. Я думаю, что у Рауля голы лучше, и у Бензема лучше. При этом, из 20 лучших голов Роналду 15 были со штрафных, а у Месси из 20 лучших 15 были после обыгрыша пятерых игроков. Гол Роналду в ворота «Порту»? Там была ошибка вратаря».

А как вы думаете, действительно ли в результативности Криштиану замешана удача?