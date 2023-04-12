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«Это чистая удача». Агуэро уверен, что Роналду не может сравниться с Месси, несмотря на близкое количество голов

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Кун разошелся.

Серхио Агуэро, сравнивая бомбардирские способности Роналду и Месси, заявил, что большинство голов португальца — это «чистая удача».

8 апреля Месси забил в матче против «Ниццы», тем самым превзойдя рекорд Криштиану, у которого 701 гол в Европе на клубном уровне.

Серхио Агуэро решил отметить это событие, выйдя в прямой эфир на Twitch, где он, как сообщает Medio Tiempo, рассказал, почему Месси нет смысла сравнивать с Роналду:

«Посмотрите, откуда он забивает. Все его голы со штрафных – чистая удача. У Месси все голы забиты под углом. Я думаю, что у Рауля голы лучше, и у Бензема лучше. При этом, из 20 лучших голов Роналду 15 были со штрафных, а у Месси из 20 лучших 15 были после обыгрыша пятерых игроков. Гол Роналду в ворота «Порту»? Там была ошибка вратаря».

А как вы думаете, действительно ли в результативности Криштиану замешана удача?

10 комментариев

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Антон
Кун Бабка
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Lifar Skladchikov
Глядя на Агуэро начинаю верить в исследования, что компьютер плохо влияет на головной мозг.
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EminenceGrise
Не люблю Роналду, но это со стороны Агуэро просто высер.
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Rio (BLR)
Вот как бывает. Уважаемый в прошлом игрок был. Когда у него пошли вопросы со здоровьем - его поддерживали все, в том числе и болелы Реала.
А превратился в трэш-стримера.
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Lavinka
Агуэро в своём хейтерстве Роналду настолько преисполнился что у него уехала кукуха .
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Lavinka
Чистая удача забить 700+ голов в карьере . Ага ....
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arslankolesov71@gmail.com
Случайно, так много и столько красивых голов забивать. Ммдаааа.
+5
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на войне как на войне
Вот такой должна быть подружка. И в постели обслужит, и кубок подарит, и на всех погавкает. Агуэрка красотка
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Фруктовый роналду
850 голов забил чисто случайно.Агуеро таблетки принимай во время и строго по расписанию.Человек явно болен и требует стационарного лечение
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на войне как на войне
Когда эта жена месси замолчит? Эта прости господи аргентинская совсем кукухой поехала
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