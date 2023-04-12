Великолепная четверка Каррагера, Анри, Ричардса и Абдо вновь собралась в студии CBS Sports, чтобы порадовать болельщиков футбольной аналитикой и фирменными шутками.

После победы «Сити» над «Баварией» Пеп попросил журналистку Джулс Брич передать привет Анри, который выступал под руководством Гвардиолы в «Барселоне». Корреспондентка передала послание тренера, а зритель насладился блестящей реакцией Майки Ричардса.

Брич сказала:

«Один из самых приятных моментов беседы с Пепом Гвардиолой вне камер произошел, когда он проходил мимо для интервью с другими журналистами. Он сказал мне: «Джулс, можешь, пожалуйста, передать привет Тити в студию?» Что ж, Тьерри, специальное послание для тебя от Пепа».

После этих слов Ричардс тоненьким голосом произнес:

«Ооо! Друзья. Футбольные друзья».

Ну а мимика Тьерри и Майки просто непередаваема. Взгляните сами:

Журналисты CBS Sports частенько радуют зрителей забавными моментами прямого эфира. Анри как-то раз рассказал о своих планах на День святого Валентина и развеселил студию.

Иногда развлекать публику экспертам помогают футболисты – как это недавно сделал Холанд. Ну а Кейт Абдо любит подкалывать своих коллег, ее представление экспертов уже стало легендарным.

Определенно, один из лучших квартетов в истории спортивного телевидения.