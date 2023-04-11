«Шах и мат»: соперники по чемпионату Саудовской Аравии затроллили Роналду – сделали пародию на знаменитую рекламу с Лео Месси
Остроумно вышло.
Саудовский клуб «Аль-Фейха» затроллил Криштиану Роналду, спародировав известную рекламу Louis Vuitton, в которой португалец снялся вместе с Лионелем Месси перед чемпионатом мира по футболу 2022 года в Катаре.
Роналду и Месси были изображены играющими в шахматы на чемодане с культовым клетчатом узором бренда, в котором должен был храниться главный трофей чемпионата мира.
«Аль-Фейха» сделала дерзкую отсылку на эту рекламу в твиттере после того, как «Аль-Наср» Роналду сыграл вничью в воскресенье.
Роналду покинул поле в ярости и в отчаянии снял капитанскую повязку, поскольку его команда потеряла важные очки в борьбе за титул. «Аль-Наср» набрал 53 очка в 23 играх лиги, что на три меньше, чем у лидера «Аль-Иттихада», который днем позже выиграл у «Аль-Вехда» со счетом 2:1.
В твите «Аль-Фейхи» изображен капитан клуба Сами Аль-Хайбари, сидящий напротив Криштиану Роналду на месте Лионеля Месси. На данный момент пост набрал 2,8 миллиона просмотров.
38-летний Роналду перешел в «Аль-Наср» в качестве свободного агента в январе и забил 11 голов в десяти играх.
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