Остроумно вышло.

Саудовский клуб «Аль-Фейха» затроллил Криштиану Роналду, спародировав известную рекламу Louis Vuitton, в которой португалец снялся вместе с Лионелем Месси перед чемпионатом мира по футболу 2022 года в Катаре.

Роналду и Месси были изображены играющими в шахматы на чемодане с культовым клетчатом узором бренда, в котором должен был храниться главный трофей чемпионата мира.

«Аль-Фейха» сделала дерзкую отсылку на эту рекламу в твиттере после того, как «Аль-Наср» Роналду сыграл вничью в воскресенье.

Роналду покинул поле в ярости и в отчаянии снял капитанскую повязку, поскольку его команда потеряла важные очки в борьбе за титул. «Аль-Наср» набрал 53 очка в 23 играх лиги, что на три меньше, чем у лидера «Аль-Иттихада», который днем ​​позже выиграл у «Аль-Вехда» со счетом 2:1.

В твите «Аль-Фейхи» изображен капитан клуба Сами Аль-Хайбари, сидящий напротив Криштиану Роналду на месте Лионеля Месси. На данный момент пост набрал 2,8 миллиона просмотров.

38-летний Роналду перешел в «Аль-Наср» в качестве свободного агента в январе и забил 11 голов в десяти играх.