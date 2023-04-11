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«Шах и мат»: соперники по чемпионату Саудовской Аравии затроллили Роналду – сделали пародию на знаменитую рекламу с Лео Месси

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Остроумно вышло.

Саудовский клуб «Аль-Фейха» затроллил Криштиану Роналду, спародировав известную рекламу Louis Vuitton, в которой португалец снялся вместе с Лионелем Месси перед чемпионатом мира по футболу 2022 года в Катаре.

Роналду и Месси были изображены играющими в шахматы на чемодане с культовым клетчатом узором бренда, в котором должен был храниться главный трофей чемпионата мира.

Криштиану Роналду и Лионель Месси сыграли в шахматы в рекламе Louis Vuitton - Газета.Ru | Новости

«Аль-Фейха» сделала дерзкую отсылку на эту рекламу в твиттере после того, как «Аль-Наср» Роналду сыграл вничью в воскресенье.

Роналду покинул поле в ярости и в отчаянии снял капитанскую повязку, поскольку его команда потеряла важные очки в борьбе за титул. «Аль-Наср» набрал 53 очка в 23 играх лиги, что на три меньше, чем у лидера «Аль-Иттихада», который днем ​​позже выиграл у «Аль-Вехда» со счетом 2:1.

В твите «Аль-Фейхи» изображен капитан клуба Сами Аль-Хайбари, сидящий напротив Криштиану Роналду на месте Лионеля Месси. На данный момент пост набрал 2,8 миллиона просмотров.

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38-летний Роналду перешел в «Аль-Наср» в качестве свободного агента в январе и забил 11 голов в десяти играх.

4 комментария

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Игорь Климов
Ответ Отец Абду
Ну наконец то нашёл себе достойного конкурента в 169 - лиге, а то слишком его распиарили:)
Но даже в Аль-Наср лучший игрок и бомбардир - это Талиска.
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Отец Абду
Ну наконец то нашёл себе достойного конкурента в 169 - лиге, а то слишком его распиарили:)
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Greatest Of All Time
Тень Месси его преследует и в СА.
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Игорь Климов
Уже в Саудовской Аравии троллят этого Кринжа7, значит ему пора переходить в чемпионат Фиджи, или Сингапура.
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-1
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