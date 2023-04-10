Все из-за детей.

Как сообщает португальское издание VIP, португальская суперзвезда потратила 65 миллионов долларов на новый самолет.

Согласно отчету издания, у Криштиану Роналду уже был Gulfstream G200, который вмещал всего 8 пассажиров.

Сообщается, что новый самолет стоимостью 65 миллионов долларов вмещает 18 пассажиров, оснащен гардеробом, кроватями и развлекательной системой.

Роналду в настоящее время является самым высокооплачиваемым футболистом в мире, а также одним из самых высокооплачиваемых спортсменов во всех видах спорта.

В январе 2023 года он получил самую высокую зарплату в истории футбола в размере 200 миллионов евро в год, подписав контракт с саудовским «Аль-Насром».