И при чем тут Мо Салах?

Харви Эллиотт отказался от предложения «Реала» перейти в «Ливерпуль», и большую роль в этом сыграл Серхио Рамос.

Эллиотт перешел на «Энфилд» из «Фулхэма» в 2019 году, когда ему было 16 лет. Этот трансфер был очень непростым с финансовой точки зрения, в какой-то момент дело даже дошло до суда, но в конце концов игрок все же стал частью команды Клоппа.

Главный тренер постепенно вводил Харви в основную команду. Более важную роль в коллективе он начал играть после сезона в «Блэкберне» на правах аренды, где он забил 18 голов.

Выступая в подкасте We Are Liverpool, Эллиотт объяснил, почему он без колебаний выбрал «Ливерпуль», несмотря на предложение от «Реала».

Он сказал: «Я был близок к переезду в Испанию. Но как только появился «Ливерпуль», все было решено. Мое сердце было настроено на такой выбор, потому что я болел за «Ливерпуль». У нас вся семья болельщики, мой отец мечтал играть здесь, но ему не удалось. Мой брат − самый большой фанат мерсисайдцев, которого я когда-либо видел».

Так при чем же тут Рамос?

В 2020 году the Athletic сообщил, что «Реал» предлагал Эллиотту тур по «Сантьяго Бернабеу» и встречу с капитаном Серхио Рамосом, чтобы убедить его переехать в Мадрид.

Однако игрок отказался, и у него была своя веская причина. Он не хотел встречаться с Рамосом из-за его стычки с Салахом в финале Лиги чемпионов 2018 года, после которой Мо получил травму плеча.

В интервью the Athletic Эллиотт сказал:

«Да, это правда. Я отказался из-за того, что он сделал с Мо».

В итоге у Эллиотта сложились хорошие отношения с Салахом как на поле, так и за его пределами, и теперь им всем нужно приложить немало усилий, чтобы помочь «Ливерпулю» завершить сезон в топ-4.