В Европе католики уже во всю отмечают Пасху, и, в честь праздника арбитр в литовском чемпионате перед стартом игры предложил капитанам команд определить победителя не традиционным способом – подбрасыванием монетки, а праздничным – с помощью пасхальных яиц. Чье яйцо не треснет, тот и выбирает ворота.

Как думаете, стоит ли ждать применения этого метода в четвертьфиналах Лиги чемпионов на этой неделе?