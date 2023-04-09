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🥚 В литовской лиге вместо традиционного подбрасывания монеток используют пасхальные яйца

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В Европе католики уже во всю отмечают Пасху, и, в честь праздника арбитр в литовском чемпионате перед стартом игры предложил капитанам команд определить победителя не традиционным способом – подбрасыванием монетки, а праздничным – с помощью пасхальных яиц. Чье яйцо не треснет, тот и выбирает ворота.

Как думаете, стоит ли ждать применения этого метода в четвертьфиналах Лиги чемпионов на этой неделе?

2 комментария

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Виталий Голицын
Ответ Timur_A
А если у обоих треснет, то придётся монетку бросать
Там одно деревянное.
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Timur_A
А если у обоих треснет, то придётся монетку бросать
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