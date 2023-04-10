Капитан «Аль-Наср» Криштиану Роналду выглядел разъяренным после нулевой ничьей с «Аль-Фейхой» и набросился на одного ничего не подозревающего представителя команды соперника.

«Аль-Наср» сыграл вничью 0:0 с «Аль-Фейха» в воскресенье вечером (9 апреля). Из-за такого результата команда из Эр-Рияда отстала от лидера лиги «Аль-Хилаля» на три очка в чемпионской гонке – до конца сезона осталось всего семь матчей.

Криштиану Роналду был не в духе, и унесся с поля сразу после финального свистка, потребовав одного из представителей «Аль-Фейхи» заткнуться. Видео сразу же разлетелось по соцсетям.

Роналду в прошедшем матче нанес всего четыре удара по воротам, только один из которых попал в створ. Португалец четыре раза попадал в офсайд, проиграл четыре единоборства и дважды упустил мяч.