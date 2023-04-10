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🎥Разъяренный Криштиану Роналду требует представителя «Аль-Фейха» заткнуться после разочаровывающей ничьей «Аль-Насра»

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Капитан «Аль-Наср» Криштиану Роналду выглядел разъяренным после нулевой ничьей с «Аль-Фейхой» и набросился на одного ничего не подозревающего представителя команды соперника.

«Аль-Наср» сыграл вничью 0:0 с «Аль-Фейха» в воскресенье вечером (9 апреля). Из-за такого результата команда из Эр-Рияда отстала от лидера лиги «Аль-Хилаля» на три очка в чемпионской гонке – до конца сезона осталось всего семь матчей.

Криштиану Роналду был не в духе, и унесся с поля сразу после финального свистка, потребовав одного из представителей «Аль-Фейхи» заткнуться. Видео сразу же разлетелось по соцсетям.

Роналду в прошедшем матче нанес всего четыре удара по воротам, только один из которых попал в створ. Португалец четыре раза попадал в офсайд, проиграл четыре единоборства и дважды упустил мяч.

2 комментария

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Рыжий Бизон
бедный Ронни, ну ничего в следующем матче забьешь и повеселеешь сразу
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Игорь Климов
Этот Кринж7 просто кринж, у него реально какие-то проблемы с восприятием действительности.
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