Гаспачо
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Самая красивая фанатка «Боруссии Дортмунд» – медсестра. Она занимается гольфом, кикбоксингом и обожает Марко Ройса

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Какая девушка!

Ким Шиле, модель нижнего белья и медсестра, получила известность в соцсетях как «самая красивая фанатка «Боруссии Дортмунд». 

23-летняя девушка регулярно делится со своими подписчиками фотографиями и видео со стадиона дортмундцев «Сигнал Идуна Парк».

Ее фаворитом в команде является Марко Ройс. Ким даже удалось с ним встретиться и получить футболку с автографом – в своих соцсетях болельщица написала: «Поддерживала команду до последней секунды, встретилась с замечательными людьми, а в конце получила автограф от Марко Ройса. Этот день не может быть прекраснее. Ройс – любовь всей моей жизни».

Кроме футбола, Шиле увлекается гольфом и кикбоксингом, но больше всего времени она посвящает медицине. Девушка поступила в медицинский колледж в 17 лет, чтобы поскорее стать медсестрой.

Желание стать медсестрой возникло у нее после того, как в подростковом возрасте она получила травму, но медицинский персонал вновь смог поставить ее на ноги.

Теперь уже Шиле помогает людям днем, а вечерами болеет за «Боруссию».

11 комментариев

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Metaphrast
Ответ Romano1985
А как жевачку жевала )? Помнишь ? Когда он Hugo мерил )
кто-то мерил костюм, а кто-то - взглядом
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Metaphrast
Ответ Орыс-орыс онбаган
Ей бы в кино сниматься. Немецком
И костюмчик уже есть, на работе позаимствовать...
0
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Anatolii
Ответ Kapitan Klos
Несмотря на то, что у каждого пользователя нашего сайта Спортс.ру в подъезде живут, как минимум, 6-7 более красивых персонажек, хочется поблагодарить редакцию сайта за постоянное информирование нас о подобных, не побоимся этого слова - животрепещущих темах.
6-7? 60-70!
+2
-1
+1
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m_be
Теперь понимаю, почему Ройс из лазарета не вылезает)
+7
0
+7
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Kapitan Klos
Несмотря на то, что у каждого пользователя нашего сайта Спортс.ру в подъезде живут, как минимум, 6-7 более красивых персонажек, хочется поблагодарить редакцию сайта за постоянное информирование нас о подобных, не побоимся этого слова - животрепещущих темах.
+2
-3
-1
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Romano1985
Ответ Dutchman82
Почти как в "Достучаться до небес"
А как жевачку жевала )? Помнишь ? Когда он Hugo мерил )
+1
-1
0
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Anatolii
Ответ Орыс-орыс онбаган
Ей бы в кино сниматься. Немецком
Ya ya das ist fantastisch
+1
-3
-2
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Орыс-орыс онбаган
Ей бы в кино сниматься. Немецком
0
-2
-2
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red hikkikomori
я бы у нее полечился)
+4
-1
+3
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Anatolii
Ноги кривые
0
-2
-2
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Dutchman82
Почти как в "Достучаться до небес"
+1
0
+1
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