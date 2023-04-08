11 комментариев

Какая девушка!

Ким Шиле, модель нижнего белья и медсестра, получила известность в соцсетях как «самая красивая фанатка «Боруссии Дортмунд».

23-летняя девушка регулярно делится со своими подписчиками фотографиями и видео со стадиона дортмундцев «Сигнал Идуна Парк».

Ее фаворитом в команде является Марко Ройс. Ким даже удалось с ним встретиться и получить футболку с автографом – в своих соцсетях болельщица написала: «Поддерживала команду до последней секунды, встретилась с замечательными людьми, а в конце получила автограф от Марко Ройса. Этот день не может быть прекраснее. Ройс – любовь всей моей жизни».

Кроме футбола, Шиле увлекается гольфом и кикбоксингом, но больше всего времени она посвящает медицине. Девушка поступила в медицинский колледж в 17 лет, чтобы поскорее стать медсестрой.

Желание стать медсестрой возникло у нее после того, как в подростковом возрасте она получила травму, но медицинский персонал вновь смог поставить ее на ноги.

Теперь уже Шиле помогает людям днем, а вечерами болеет за «Боруссию».