🎥О Кариме Бензема, Молчании ягнят, символической сборной УЕФА и не только: Криштиану Роналду рассказывает, где правда, а где ложь
Криштиану Роналду дал небольшое интервью в формате «правда или ложь».
На вопрос о том, удалось ли ему достичь таких высот исключительно благодаря упорной работе, Криштиану ответил, что это не совсем так:
«Нет, не только упорный труд, но еще и талант, смелость, вера, самоотдача, страсть, желание и работа, конечно».
Португалец ошибся, будучи уверенным, что более 10 голов в одном сезоне в плей-офф Лиги чемпионов забило несколько футболистов – оказалось, что только он и его бывший товарищ по «Мадриду» Карим Бензема.
«Только я и Карим? А, хорошо», – прокомментировал португалец.
Криштиану не знал, что забил более чем 45 национальным сборным – оказалось, что их было аж 46!
У португальца рекорд по количеству попаданий в символическую сборную УЕФА – ему удалось это сделать 15 раз! И он конечно же об этом знал=)
Оказалось, что одним из любимых фильмов Роналду является «Молчание ягнят» – отличный выбор.
«Да, это один из моих любимых фильмов. Я говорил об этом лет 10 назад, с тех пор я не стоял на месте, но он остается одним из любимых».
Ответы на эти и другие вопросы Криштиану Роналду предлагаем оценить, посмотрев видео:
1 комментарий