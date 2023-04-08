Криштиану Роналду дал небольшое интервью в формате «правда или ложь».

На вопрос о том, удалось ли ему достичь таких высот исключительно благодаря упорной работе, Криштиану ответил, что это не совсем так:

«Нет, не только упорный труд, но еще и талант, смелость, вера, самоотдача, страсть, желание и работа, конечно».

Португалец ошибся, будучи уверенным, что более 10 голов в одном сезоне в плей-офф Лиги чемпионов забило несколько футболистов – оказалось, что только он и его бывший товарищ по «Мадриду» Карим Бензема.

«Только я и Карим? А, хорошо», – прокомментировал португалец.

Криштиану не знал, что забил более чем 45 национальным сборным – оказалось, что их было аж 46!

У португальца рекорд по количеству попаданий в символическую сборную УЕФА – ему удалось это сделать 15 раз! И он конечно же об этом знал=)

Оказалось, что одним из любимых фильмов Роналду является «Молчание ягнят» – отличный выбор.

«Да, это один из моих любимых фильмов. Я говорил об этом лет 10 назад, с тех пор я не стоял на месте, но он остается одним из любимых».

Ответы на эти и другие вопросы Криштиану Роналду предлагаем оценить, посмотрев видео: