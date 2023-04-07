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«Я выиграл ЧМ, брал титулы, но потеря 10 млн была моей самой большой ошибкой». Буффон признался, что сожалеет о возвращении в «Юве»

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Болельщикам бьянконери такие слова вряд ли понравятся.

Внезапно бывший вратарь «Ювентуса» и нынешний «Пармы» Джанлуиджи Буффон признался, что упущенные 10 млн евро − это «самая большая ошибка в его жизни».

Во время совместной трансляции на Twitch вместе с бывшим партнером по сборной Италии и «Юве» Кристианом Вьери Буффон признался, что жалеет о возвращении в Турин, а также о зарплате, которую упустил:

«Тот уход был самой большой ошибкой в моей жизни, я отказался от 10 млн евро. Они сказали, что Альфонс Ареоля будет играть в Лиге чемпионов, и я не согласился. Для меня правильно, когда играет тот, кто заслуживает. Вот почему я вернулся в «Юве». Потому я пожалел об этом, так как Ареоля получил травму, а вместо него они взяли Кейлора Наваса!

«ПСЖ» был самым прекрасным опытом в жизни. Я чувствовал себя свободным человеком. Я быстро выучил французский язык, разговаривал с людьми на улице, посещал музеи... У меня было ощущение, что я играю в великой команде».

В составе «Юве» Буффон провел 17 сезонов, выиграл 12 титулов чемпиона Серии А и 11 внутренних кубков. Также в его активе чемпионат мира 2006 года с Италией. В сезоне-2018/2019 вратарь оказался в «ПСЖ» на годовом контракте с опцией еще на один сезон. Однако там он провел всего 17 игр, что побудило его вернуться в Турин.

5 комментариев

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AlexRyzen
Как будто это не Буффон говорит😕
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donatodonatore
Опа. Сегодня вечер признаний про потерю 10 млн. $. Сначала Керж теперь Буффон. Правда причины разные.
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juveforzajuve
Вернулся в Юве в том числе потому, что поверил в проект с Роналду.
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Katerina Agne
Мне нравится представленная автором статистика игр и титулов. Великий человек Буффон - за 17 матчей в «Юве» выиграть 12 чемпионств и 11 кубков!
+22
0
+22
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Женя Иванов
Заголовок и текст о разных вещах
Байт
+9
-2
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