Болельщикам бьянконери такие слова вряд ли понравятся.

Внезапно бывший вратарь «Ювентуса» и нынешний «Пармы» Джанлуиджи Буффон признался, что упущенные 10 млн евро − это «самая большая ошибка в его жизни».

Во время совместной трансляции на Twitch вместе с бывшим партнером по сборной Италии и «Юве» Кристианом Вьери Буффон признался, что жалеет о возвращении в Турин, а также о зарплате, которую упустил:

«Тот уход был самой большой ошибкой в моей жизни, я отказался от 10 млн евро. Они сказали, что Альфонс Ареоля будет играть в Лиге чемпионов, и я не согласился. Для меня правильно, когда играет тот, кто заслуживает. Вот почему я вернулся в «Юве». Потому я пожалел об этом, так как Ареоля получил травму, а вместо него они взяли Кейлора Наваса!

«ПСЖ» был самым прекрасным опытом в жизни. Я чувствовал себя свободным человеком. Я быстро выучил французский язык, разговаривал с людьми на улице, посещал музеи... У меня было ощущение, что я играю в великой команде».

В составе «Юве» Буффон провел 17 сезонов, выиграл 12 титулов чемпиона Серии А и 11 внутренних кубков. Также в его активе чемпионат мира 2006 года с Италией. В сезоне-2018/2019 вратарь оказался в «ПСЖ» на годовом контракте с опцией еще на один сезон. Однако там он провел всего 17 игр, что побудило его вернуться в Турин.