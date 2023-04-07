Известная телеведущая и модель Пилар Рубио обрушилась с критикой на людей, которые считают ее просто женой Серхио Рамоса. Она уверена, что ее успешная карьера говорит сама за себя, и окружающие должны признать ее достижения.

Пилар Рубио сделала карьеру модели, участвовала в различных шоу и снималась в сериалах в Испании. Несмотря на ее медийность, девушку часто воспринимают только, как жену суперзвезды «ПСЖ» Серхио Рамоса.

В интервью для Dias de Tele Пилар Рубио высказалась на эту тему:

«Люди, которые навешивают на меня ярлыки очень невежественные. Я работаю уже 27 лет. Да, я жена Серхио Рамоса, а он мой муж, но не более того. Это не значит, что он принижает меня. Я трудоголик, всю жизнь работаю в сфере развлечений. Я не прекращала работать и не собираюсь этого делать».

Сейчас Пилар Рубио задействована на комедийном шоу El Hormiguero, соавтором которого она является с 2014 года.

45-летняя звезда состоит в отношениях с легендой «Реала» с 2012 года, в 2019-м они сыграли свадьбу. Пара воспитывает четверых сыновей.