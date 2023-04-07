Гаспачо
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«Это невежественные люди». Пилар Рубио недовольна, что ее считают просто женой Серхио Рамоса

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Известная телеведущая и модель Пилар Рубио обрушилась с критикой на людей, которые считают ее просто женой Серхио Рамоса. Она уверена, что ее успешная карьера говорит сама за себя, и окружающие должны признать ее достижения.

Пилар Рубио сделала карьеру модели, участвовала в различных шоу и снималась в сериалах в Испании. Несмотря на ее медийность, девушку часто воспринимают только, как жену суперзвезды «ПСЖ» Серхио Рамоса.

В интервью для Dias de Tele Пилар Рубио высказалась на эту тему:

«Люди, которые навешивают на меня ярлыки очень невежественные. Я работаю уже 27 лет. Да, я жена Серхио Рамоса, а он мой муж, но не более того. Это не значит, что он принижает меня. Я трудоголик, всю жизнь работаю в сфере развлечений. Я не прекращала работать и не собираюсь этого делать».

Сейчас Пилар Рубио задействована на комедийном шоу El Hormiguero, соавтором которого она является с 2014 года.

45-летняя звезда состоит в отношениях с легендой «Реала» с 2012 года, в 2019-м они сыграли свадьбу. Пара воспитывает четверых сыновей.

5 комментариев

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Сельмаш1930
странно, вроде симпатичная внешне пара, а вот дети такие страшненькие
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Araminho
Почему так часто у футболистов девушки или жены старше них?
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Валера, уходи!!!
очень много текста, и практически отсутствует иллюстрация достижений...
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Barcelonec1986
ОЧень важно и интересно, а что говорят другие жёны футболистов ведь это очень влияет на спорт и футбол особенно
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ps8y924sp4
Не баба, а машина прям! Ну что сказать карасава
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