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В конце кубкового класико Винисиус оскорбил Феррана Торреса. Араухо посоветовал бразильцу больше думать про футбол

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Вингер «Мадрида» в очередной раз в центре внимания.

Градус накала во вчерашнем полуфинальном матче в Кубке Испании между «Барселоной» и «Мадридом» (0:4) был чрезвычайно высок. Винисиус Жуниор давно получил репутацию человека, которого легко вывести из себя или спровоцировать. И некоторые пользуются этим.

В конце матча, когда счет на табло сообщал о разгроме, бразилец чуть было не полез в драку и рисковал получить желтую карточку, которая была бы для него второй. Партнеры по команде вовремя вмешались и остановили игрока от поспешного действия.

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес что-то сказал Винисиусу, а камеры зафиксировали, как бразилец ответил ему следующее: «Заткнись, ты ужасен».

После матча слово взял защитник каталонского клуба Рональд Араухо, который дал совет молодому вингеру «Мадрида»: «Ему нужно сосредоточиться на футболе. Он отличный игрок, но сегодня он постоянно что-то говорил нашим игрокам».

Игроки «Барсы» могут сколько угодно говорить и писать что-то про Жуниора, но ему явно все равно. После игры он выложил в своем профиле несколько фотографий, на которых он празднует победу вместе с остальной командой. Под ними подпись: «Камбэк и финал = «Мадрид».

Похоже, что в следующем матче двух соперников вновь будет очень жарко.

3 комментария

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белошип
Ответ Адилет Базарбаев
Первый раз за многое время победили разгромно. Радуются как дети. Когда Барса много раз разгромно побеждала не было так много шумихи видимо узнали в каких командах есть разумный игроки!
Радуются лишь тому,что поставили кабинетных отскокеров на место,а то некоторые днища про новую эпоху стали кричать)
+2
0
+2
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Адилет Базарбаев
Первый раз за многое время победили разгромно. Радуются как дети. Когда Барса много раз разгромно побеждала не было так много шумихи видимо узнали в каких командах есть разумный игроки!
+3
-3
0
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distress of ignorance
Как оскорбил? Сказал ему, что бревно? Так это не оскорбление, а чистая правда. А Араухо лучше бы за Гави следил.
+4
0
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