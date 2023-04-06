Вчера вечером «Реал Мадрид» одолел «Барселону» в ответном полуфинальном матче Кубка Короля (4:0) и вышел в финал турнира.

Карим Бензема провел блестящий матч, оформив хет-трик, а болельщики на «Камп Ноу» были шокированы тем, что «Барселона» упустила преимущество после первого полуфинала.

Эмоции болельщиков двух клубов были диаметрально противоположны, что вполне естественно. Давайте сравним комментарии в Twitter.

💬@the_marcoli_boy: «Реал Мадрид» - король камбэков, «Барселоне» не удалось стать исключением. Настоящие монстры психологии».

💬@prince_aners: «Еще один хет-трик для Бензема – Бензема версия Рамадана вернулся. Я готов к слезам «Челси».

💬@khull_ke_bol: «Мадрид» - лучшая команда, если нужно играть под давлением, а мы – худшая».

💬@IgorPondja: «Я всегда это говорил: Хави - мошенник».

💬@BEAThepresscfc: «Барселоне» надо уволить Хави».

💬@FCBinfinite: «Вы понимаете, что Месси наверняка смотрел этот матч? Что он должен думать?».

💬@YahyaMuhdAlamin: «Винисиус – худший ночной кошмар «Барселоны».

💬@JoelAlex252 :«Ужасное выступление.. Мы заплатили 60 млн за единственного бразильца в мире, который не умеет вести мяч…Господи, что он делал... кошмар. Этот матч показал «Барсу» как команду со слабым характером. Не удивлюсь, если мы в итоге упустим Ла Лигу».

💬@MESMERlC: «Расстановка с четырьмя полузащитниками без Френки и Педри бессмысленна».

💬@dakers_alex:«Карим Бензема – особенный нападающий. Он, как вино. Хет-трик в класико всего за 10 минут игры».

💬@laligafrauds: «Пусть Хави не говорит, что его команда играла лучше в послематчевом интервью, как он всегда делает, когда «Барса» проигрывает. Команда ничего не делала, кроме длинных передач на Левандовски и Рафинью».