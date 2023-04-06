13 комментариев

«Всю игру провел, общаясь с трибунами». Рональд Араухо советует Винисиусу сосредоточиться на футболе
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо был разочарован поведением Винисиуса на поле во время ответного полуфинального класико на «Камп Ноу».
Араухо должен был сдержать Винисиуса, который забил первый гол и помог своей команде выиграть со счетом 4:0. Уругваец не смог заставить бразильца замолчать и в какой-то момент вступил с ним в физический конфликт.
«Винисиус — отличный футболист, но ему нужно сосредоточиться на игре. Я всегда стараюсь уважать своих соперников, но тут немного погорячился. Винисиус всю игру разговаривал с болельщиками. Ему нужно сосредоточиться на футболе».
«Реал Мадрид» обыграл «Барселону» и теперь встретится в финале Кубка Короля с «Осасуной» 6 мая.
До следующего эль Классико.