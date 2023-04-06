13 комментариев

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо был разочарован поведением Винисиуса на поле во время ответного полуфинального класико на «Камп Ноу».

Араухо должен был сдержать Винисиуса, который забил первый гол и помог своей команде выиграть со счетом 4:0. Уругваец не смог заставить бразильца замолчать и в какой-то момент вступил с ним в физический конфликт.

«Винисиус — отличный футболист, но ему нужно сосредоточиться на игре. Я всегда стараюсь уважать своих соперников, но тут немного погорячился. Винисиус всю игру разговаривал с болельщиками. Ему нужно сосредоточиться на футболе».

«Реал Мадрид» обыграл «Барселону» и теперь встретится в финале Кубка Короля с «Осасуной» 6 мая.