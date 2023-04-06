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«Всю игру провел, общаясь с трибунами». Рональд Араухо советует Винисиусу сосредоточиться на футболе

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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо был разочарован поведением Винисиуса на поле во время ответного полуфинального класико на «Камп Ноу».

Араухо должен был сдержать Винисиуса, который забил первый гол и помог своей команде выиграть со счетом 4:0. Уругваец не смог заставить бразильца замолчать и в какой-то момент вступил с ним в физический конфликт.

«Винисиус — отличный футболист, но ему нужно сосредоточиться на игре. Я всегда стараюсь уважать своих соперников, но тут немного погорячился. Винисиус всю игру разговаривал с болельщиками. Ему нужно сосредоточиться на футболе».

«Реал Мадрид» обыграл «Барселону» и теперь встретится в финале Кубка Короля с «Осасуной» 6 мая.

13 комментариев

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loneliness
Ответ FanRocstar
проиграли и забыли, каненшо Барса играла агрессивно и потом ещё хуже всё посыпалось, ну ничего Барса сёравно так тоже Реал потрепала в Суперкубке,так же Дома у них, в следующий раз вернёмся сильнее нужно только терпение, движемся дальше не смотря ни на что visca el barca y visca catalunya
вискас варса, вискас катулания
0
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FanRocstar
проиграли и забыли, каненшо Барса играла агрессивно и потом ещё хуже всё посыпалось, ну ничего Барса сёравно так тоже Реал потрепала в Суперкубке,так же Дома у них, в следующий раз вернёмся сильнее нужно только терпение, движемся дальше не смотря ни на что visca el barca y visca catalunya
0
0
0
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Сссс Сссм
Ответ Barcelona For Life83
Да ладно, не будем писать гадости. Победа Реала по делу. На этот раз сыграли лучше Барселоны, слов нет. Мы умеем проигрывать, это футбол.
Правильно. Спасибо за адекватный комментарий.
До следующего эль Классико.
+1
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MajestySport
Винисиус посоветовал Рональду Араухо не так часто садится на шпагат перед ним
+1
0
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Barcelona For Life83
Да ладно, не будем писать гадости. Победа Реала по делу. На этот раз сыграли лучше Барселоны, слов нет. Мы умеем проигрывать, это футбол.
+2
0
+2
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Ophiomorph
Ответ Real_v_dushe
Воспитанием Гави займись лучше
Его просто выгуливать забывают.
+8
-1
+7
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Бухгалтер2021
успокойте плаксу ави
0
-2
-2
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bullFrog
Чем занималась мартышка гави всю игру лучше расскажи.
+10
-1
+9
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suorg
Ответ Real_v_dushe
Причём претензии его были абсолютно необоснованными, он регулярно не выдерживал линию офсайда: Араухо - абсолютно худший игрок вчера.
именно! Араухо классный игрок, но в этой игре запомнился только тем что стоял с поднятой рукой и апеллированием к боковому по поводу и без.
+4
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Real_v_dushe
Ответ suorg
Араухо всю игру провел, общаясь с лайнсменом
Причём претензии его были абсолютно необоснованными, он регулярно не выдерживал линию офсайда: Араухо - абсолютно худший игрок вчера.
+1
-2
-1
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suorg
Араухо всю игру провел, общаясь с лайнсменом
+20
-2
+18
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SAKE01
Если Вини сосредоточиться на футболе Барселона Араухи проиграл бы 6:0 а не 4:0.
+19
-4
+15
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Real_v_dushe
Воспитанием Гави займись лучше
+42
-7
+35
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