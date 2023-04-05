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В прошлом сезоне «Мадрид» за победу в ЛЧ получил огромную сумму. Еще две команды также прилично заработали

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Копаемся в чужих кошельках.

По данным УЕФА, за победу в Лиге чемпионов сезона-2021/2022 «Мадрид» заработал колоссальную сумму в 133,7 млн евро. Это на 11% больше, чем забрал победитель в сезоне-2020/2021.

Вот как выглядит разбивка этой большой суммы, а именно то, за что ее получил королевский клуб:

⚽️ €15,64 млн − это фиксированная сумма, которую получает каждая команда, участвующая в групповом этапе;

⚽️ €36,3 млн «Мадрид» получил по рейтингу в таблице коэффициентов УЕФА;

⚽️ €15,1 млн клуб получил по результатам группового турнира ЛЧ;.

⚽️ €52,7 млн − за весь путь от группового этапа до финала и победу в нем;

⚽️ €14,4 млн были выплачены «Мадриду» за рыночный пул.

На втором месте после «сливочных» финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» − «красные» забрали 120 млн евро. На третьем месте − мюнхенская «Бавария» со 109,6 млн евро.

1 комментарий

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Lord Baium
Некорректно говорить, что Ливерпуль заработал.
Заработали ФСГ. А потом они сказали Клоппу, что деняк нет на усиление состава.
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