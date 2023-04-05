Копаемся в чужих кошельках.

По данным УЕФА, за победу в Лиге чемпионов сезона-2021/2022 «Мадрид» заработал колоссальную сумму в 133,7 млн евро. Это на 11% больше, чем забрал победитель в сезоне-2020/2021.

Вот как выглядит разбивка этой большой суммы, а именно то, за что ее получил королевский клуб:

⚽️ €15,64 млн − это фиксированная сумма, которую получает каждая команда, участвующая в групповом этапе;

⚽️ €36,3 млн «Мадрид» получил по рейтингу в таблице коэффициентов УЕФА;

⚽️ €15,1 млн клуб получил по результатам группового турнира ЛЧ;.

⚽️ €52,7 млн − за весь путь от группового этапа до финала и победу в нем;

⚽️ €14,4 млн были выплачены «Мадриду» за рыночный пул.

На втором месте после «сливочных» финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» − «красные» забрали 120 млн евро. На третьем месте − мюнхенская «Бавария» со 109,6 млн евро.