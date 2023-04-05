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В 2017 году Клопп пригласил Левандовского в «Ливерпуль». Об этом рассказал сам Роберт

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Левандовски по праву считается одним из лучших игроков своего поколения. Неудивительно, что Робертом интересуются многие гранды европейского футбола, а топовые тренеры пытаются заманить поляка в свою команду.

Исключением не стал и Юрген Клопп, который работал с Робертом в дортмундской «Боруссии».

Klopp würdigt Lewandowski: "Wie? Jetzt erst?" - kicker

Левандовски рассказал изданию Bild забавную историю о том, как в 2017 году Клопп позвал нападающего в «Ливерпуль»:

«В 2017 году «Ливерпуль» приехал в Мюнхен на матч против «Баварии» в рамках Audi Cup. У нас с Клоппом состоялся разговор. Он спросил: «Ты не хочешь перейти в «Ливерпуль»?» Мы посмотрели друг на друга, потом я рассмеялся. Не знаю, говорил ли Клопп серьезно, но я никогда не думал о переходе в «Ливерпуль».

Через пять лет Левандовски все же сменил клубную прописку. Из «Баварии» поляк перебрался в «Барселону», где за 34 матча успел забить 27 голов и отдать 7 ассистов.

Как бы сложилась карьера Роберта, окажись он в «Ливерпуле»? Делитесь предположениями в комментах!

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