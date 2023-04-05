Гаспачо
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Хави хочет повесить в раздевалке «Барсы» цитату Анчелотти, чтобы замотивировать игроков на матч против «Реала»

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«Завтра наша очередь побеждать», – заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции за день до класико.

Эта фраза должна была замотивировать футболистов «Мадрида», которые уступили «Барсе» в последних трех встречах команд. Но Хави решил взять цитату Анчелотти себе на вооружение.

По информации Diario AS, тренерский штаб «Барселоны» планирует распечатать фразу Карло и повесить ее на одну из стен раздевалки каталонцев.

Хави и его помощники считают, что таким образом футболисты «блауграны» лучше осознают значение предстоящей встречи и получат дополнительную мотивацию.

Поможет ли «Барселоне» метод мотивации от Теда Лассо, мы узнаем совсем скоро. Без сомнения, футболисты «Мадрида» будут также заряжены на матч.

6 комментариев

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Артур Коркмасов
Ответ przf2ckfqg
Не знаю, думаю сложно настроить команду против аутсайдера, всё таки будет некая расслабленность, зная на что способен (т.е на ничто) соперник.
Ну посмотрим после матча что ты скажешь)
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AlмAЗ kApArov
Ответ Real_v_dushe
Клоун газонокасильный
нельзя так хватить)))
+1
0
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przf2ckfqg
Не знаю, думаю сложно настроить команду против аутсайдера, всё таки будет некая расслабленность, зная на что способен (т.е на ничто) соперник.
+2
0
+2
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Real_v_dushe
Клоун газонокасильный
0
-2
-2
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Barcelona For Life83
Кто знает, может и правда...
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прощай Роналду
Барса разрядит желание Мадрида
+2
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