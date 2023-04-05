«Завтра наша очередь побеждать», – заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции за день до класико.

Эта фраза должна была замотивировать футболистов «Мадрида», которые уступили «Барсе» в последних трех встречах команд. Но Хави решил взять цитату Анчелотти себе на вооружение.

По информации Diario AS, тренерский штаб «Барселоны» планирует распечатать фразу Карло и повесить ее на одну из стен раздевалки каталонцев.

Хави и его помощники считают, что таким образом футболисты «блауграны» лучше осознают значение предстоящей встречи и получат дополнительную мотивацию.

Поможет ли «Барселоне» метод мотивации от Теда Лассо, мы узнаем совсем скоро. Без сомнения, футболисты «Мадрида» будут также заряжены на матч.