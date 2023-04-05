10 комментариев

Унаи за полгода создал одну из трех лучших команд чемпионата.

Когда бывший главный тренер «Спартака» приехал в Бирмингем, «Вилла» шла на 16-м месте – всего на одно очко опережая зону вылета. Спустя несколько месяцев его команда всего на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

Первый матч во главе с Эмери «Астон Вилла» сыграла в самом начале ноября – с тех пор только «Арсенал» (41) и «Сити» (35) набрали больше очков, чем бирмингемцы, в активе «Виллы» 32 заработанных очка.

Хотя, стоит отметить, что и Дзюба сейчас неплохо смотрится в РПЛ. Форвард «Локомотива» - лучший игрок марта, 47,82% болельщиков отдали свой голос за экс-нападающего «Зенита», на текущий момент у Артема 6 голов в 4 матчах за «Локо».