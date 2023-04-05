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«Тренеришка» Эмери разрывает АПЛ: принял «Астон Виллу» в зоне вылета, а теперь борется за еврокубки🔥🔥🔥

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Унаи за полгода создал одну из трех лучших команд чемпионата.

Когда бывший главный тренер «Спартака» приехал в Бирмингем, «Вилла» шла на 16-м месте – всего на одно очко опережая зону вылета. Спустя несколько месяцев его команда всего на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

Первый матч во главе с Эмери «Астон Вилла» сыграла в самом начале ноября – с тех пор только «Арсенал» (41) и «Сити» (35) набрали больше очков, чем бирмингемцы, в активе «Виллы» 32 заработанных очка.

Хотя, стоит отметить, что и Дзюба сейчас неплохо смотрится в РПЛ. Форвард «Локомотива» - лучший игрок марта, 47,82% болельщиков отдали свой голос за экс-нападающего «Зенита», на текущий момент у Артема 6 голов в 4 матчах за «Локо».

10 комментариев

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Андрей Корнилов
Ответ Виталий
Он уже всем давно всё доказал , не стоит удивляться его успехам , это уже воспринимается как данность .
Лучший онанист страны!
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Victor Pavlovuch
Так отсюда вывод самый простой ( но спартачи этого не видят) - состав то нулевой! А то все тренер да тренер плохой! Если бы Эмери был плох то он не выиграл бы столько ЛЕ! Пока в Спартаке руководство и особенно болелы не поймут , что дело не в тренере, а в кривоногих футболистах - так и будут выигрывать только зимний кубок ( который никому не нужен). Жду гнева от болел и восхваления Литвинова, Пруцева , Хлусевича и остальных!
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Алексей Полиенков
Эффект тренеришки)
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Олег М
Согласен с комментариями. Он уже всем всё доказал. С тремя разными клубами был в финале Лиги Европы. Четыре трофея. Плюс полуфинал Лиги чемпионов.
Всем бы "тренеришкам" такое послужное резюме...
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Виталий
Ответ Сергей Жиронкин
Вспомни Кононова в Спартаке только и слышно было пиджак пиджак а в Урале то нормально.
Ты вообще о чем сейчас ? Кононов никогда в Урале не работал )))
+1
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Лесли Охирхиан
Ответ Сергей Жиронкин
Вспомни Кононова в Спартаке только и слышно было пиджак пиджак а в Урале то нормально.
Канонов в Урале? 🤦‍♂
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Сергей Жиронкин
Ответ Виталий
Он уже всем давно всё доказал , не стоит удивляться его успехам , это уже воспринимается как данность .
Вспомни Кононова в Спартаке только и слышно было пиджак пиджак а в Урале то нормально.
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7партак
Чтобы стать хорошим тренером нужно пройти унижение в Спартаке
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Виталий
Он уже всем давно всё доказал , не стоит удивляться его успехам , это уже воспринимается как данность .
+10
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Ильдар Фарукшин
Ну как всегда молодец
+4
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