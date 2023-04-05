Решение судьи спровоцировало драку и удаления.

В первой полуфинальной игре Кубка Италии (1:1) форвард миланцев Ромелу Лукаку сравнял счет ударом с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Празднуя, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.

У бельгийца были на то причины – фанаты туринцев выкрикивали расистские оскорбления Ромелу на протяжении всего матча.

После этого между командами возник конфликт, по итогам которого бельгиец получил вторую желтую карточку в этой игре. Игра ненадолго возобновилась, но после финального свистка футболисты снова начали спорить.

Давиде Масса показал красные карточки защитнику «Ювентуса» Хуану Куадрадо, автору еще одного гола в этой игре, и вратарю миланцев Самиру Хандановичу.