Гаспачо
Блог

Дичь из Италии🤦🏼‍♂️😱😞 Лукаку удалили после того, как он приложил палец к губам, празднуя гол - до этого болельщики «Юве» «ухали» в адрес бельгийца

Клубы Клубы
Интер Интер
Ювентус Ювентус
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Футбол Футбол

Решение судьи спровоцировало драку и удаления.

В первой полуфинальной игре Кубка Италии (1:1) форвард миланцев Ромелу Лукаку сравнял счет ударом с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Празднуя, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.

 

У бельгийца были на то причины – фанаты туринцев выкрикивали расистские оскорбления Ромелу на протяжении всего матча.

После этого между командами возник конфликт, по итогам которого бельгиец получил вторую желтую карточку в этой игре. Игра ненадолго возобновилась, но после финального свистка футболисты снова начали спорить.

Давиде Масса показал красные карточки защитнику «Ювентуса» Хуану Куадрадо, автору еще одного гола в этой игре, и вратарю миланцев Самиру Хандановичу.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
Автор болеет за интер, все ясно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Блохин
Лукаку удалили за то, что приложил руку к пустой голове!!! 😁
Пять нарядов вне очереди!!! 🔥😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashafan2
Какой кликбейтерский заголовок.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ForzaGandzasar
Автор явно спровоцирует нас на бан ) Лукаку получил вторую ЖК! Хотя могли удалить раньше - за грубый подкат сзади, когда чуть ли не.сломал ноги Гатти.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anatolii
"Лукаку удалили за то, что приложил палец к губам после гола"

Удалили его не за это
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Iron"
А Куадрадо наверное его тоже оскорбил, за цвет кожи... за это он его толкнул... Сделали из него мученика.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий