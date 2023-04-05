Дичь из Италии🤦🏼♂️😱😞 Лукаку удалили после того, как он приложил палец к губам, празднуя гол - до этого болельщики «Юве» «ухали» в адрес бельгийца
Решение судьи спровоцировало драку и удаления.
В первой полуфинальной игре Кубка Италии (1:1) форвард миланцев Ромелу Лукаку сравнял счет ударом с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Празднуя, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.
У бельгийца были на то причины – фанаты туринцев выкрикивали расистские оскорбления Ромелу на протяжении всего матча.
После этого между командами возник конфликт, по итогам которого бельгиец получил вторую желтую карточку в этой игре. Игра ненадолго возобновилась, но после финального свистка футболисты снова начали спорить.
Давиде Масса показал красные карточки защитнику «Ювентуса» Хуану Куадрадо, автору еще одного гола в этой игре, и вратарю миланцев Самиру Хандановичу.
Пять нарядов вне очереди!!! 🔥😁
Удалили его не за это