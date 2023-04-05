Криш реализовал очередной пенальти.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду разгромил «Аль-Адалу» (5:0) в чемпионате Саудовской Аравии.

Форвард «Аль-Насра» реализовал одиннадцатиметровый на 40-й минуте игры 22-го тура лиги Саудовской Аравии.

На 66-й минуте португалец забил с игры.

Всего за последние четыре игры 38-летний игрок забил 7 голов: 4 – за сборную Португалии в отборе на Евро-2024, 3 – за клуб.

Всего у Роналду 11 голов за 9 игр в чемпионате.