Гаспачо
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📹У Роналду дубль за «Аль-Наср»: его клуб всухую разгромил соперника 5:0🔥

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Криш реализовал очередной пенальти.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду разгромил «Аль-Адалу» (5:0) в чемпионате Саудовской Аравии.

Форвард «Аль-Насра» реализовал одиннадцатиметровый на 40-й минуте игры 22-го тура лиги Саудовской Аравии.

На 66-й минуте португалец забил с игры.

Всего за последние четыре игры 38-летний игрок забил 7 голов: 4 – за сборную Португалии в отборе на Евро-2024, 3 – за клуб.

Всего у Роналду 11 голов за 9 игр в чемпионате.

2 комментария

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Tommy_2_0_7
Ну что тут скажешь - парню 38 (!!!) лет. Он все еще с запалом, бегает как гепард и кладет голы...пусть и в арабской лиге , пусть Люксембургу... но ведь делает! И с желанием и с рвением, с душой. Респект Рону.
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Nikolay Kozlov
Если это не ЗМ то тогда что?
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