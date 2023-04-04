Завтра вечером состоится ответный полуфинальный матч Кубка Короля между «Барселоной» и «Мадридом».

Если в составе «сливочных» травмирован только Ферлан Менди, то у «сине-гранатовых» более серьезные кадровые проблемы. Хави не рассчитывает на Педри, Френки де Йонга, Андреаса Кристенсена и Усмана Дембеле.

Давайте посмотрим на стартовые составы, которые завтра, вероятнее всего, выставят Карло Анчелотти и Хави Эрнандес.

«Реал Мадрид»

«Барселона»

Кто выйдет в финал? Пишите в комментариях.