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«Барсе» не хватает четырех ключевых игроков: угадываем составы Хави и Анчелотти перед класико

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Завтра вечером состоится ответный полуфинальный матч Кубка Короля между «Барселоной» и «Мадридом».

Если в составе «сливочных» травмирован только Ферлан Менди, то у «сине-гранатовых» более серьезные кадровые проблемы. Хави не рассчитывает на Педри, Френки де Йонга, Андреаса Кристенсена и Усмана Дембеле.

Давайте посмотрим на стартовые составы, которые завтра, вероятнее всего, выставят Карло Анчелотти и Хави Эрнандес.

«Реал Мадрид»

«Барселона»

Кто выйдет в финал? Пишите в комментариях. 

5 комментариев

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TAGAY
не знаю кому как но мне не хочется видеть Кессиэ в основе, уж слишком медленный, с ним нет контроль мяча но и в оборону бегает медленно и часто действует невпопад. каждый раз когда он на поле центр Барса не контролирует, даже против середняков. единственный его плюс в том что он умеет отлично открываться а так во всем он просто типичный середняк.
Ферран-Лева-Раф
Роберто-Бус-Гави
Бальде-Алонсо-Кунде-Араухо.
такой состав лучшее из доступных. Ферран в обороне действует лучше чем Кессиэ, но и в атаке больше пользы принесет
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Falsegoalkeeper
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Вместо Фати выйдет Роберто. Скриньте
Конечно, Барсе нужен контроль завтра. Против топов Барса всегда выходит с 4 полузащитниками. Иначе атакующая линия получается отрезана от полузащиты
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Nikro9
Фланги в защите у сливочных -мрак, конечно. Без профильных выходить против основного конкурента
В ТО нужно что-то думать
Проблемные позиции
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Mukhammadzhan Akhmedov
Вместо Фати выйдет Роберто. Скриньте
+2
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clavus
Кама́ на лз
Карвахаль на пз
+1
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