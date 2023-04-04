«Барсе» не хватает четырех ключевых игроков: угадываем составы Хави и Анчелотти перед класико
Завтра вечером состоится ответный полуфинальный матч Кубка Короля между «Барселоной» и «Мадридом».
Если в составе «сливочных» травмирован только Ферлан Менди, то у «сине-гранатовых» более серьезные кадровые проблемы. Хави не рассчитывает на Педри, Френки де Йонга, Андреаса Кристенсена и Усмана Дембеле.
Давайте посмотрим на стартовые составы, которые завтра, вероятнее всего, выставят Карло Анчелотти и Хави Эрнандес.
«Реал Мадрид»
«Барселона»
Кто выйдет в финал? Пишите в комментариях.
Ферран-Лева-Раф
Роберто-Бус-Гави
Бальде-Алонсо-Кунде-Араухо.
такой состав лучшее из доступных. Ферран в обороне действует лучше чем Кессиэ, но и в атаке больше пользы принесет
В ТО нужно что-то думать
Проблемные позиции
Карвахаль на пз