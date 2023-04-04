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«Двое из трех лучших нападающих в мире». Хави сравнил Левандовски и Бензема перед класико

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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«Реал Мадрид» и «Барселона» готовятся сыграть в пятом и последнем класико в этом сезоне. Матч состоится 5 апреля в полуфинале Кубка Короля. Перед встречей обе команды разгромили своих соперников: «Реал» разделался с «Вальядолидом» (6:0), а «Барселона» с «Эльче» (4:0).

В этих матчах звездные нападающие обеих команд — Карим Бензема и Роберт Левандовски — продемонстрировали свое мастерство. Француз оформил хет-трик, а поляк сделал дубль и результативную передачу.

Бензема и Левандовски часто называют лучшими нападающими своего поколения и часто сравнивают. На пресс-конференции перед класико босса «Барселоны» Хави тоже попросили провести параллель между игроками.

«Рассуждая о Бензема и Левандовски, мы говорим о двух из трех лучших нападающих в мире. Они похожи, но Бензема больше играет в полузащите. Я бы сказал, что Роберт отлично понимает нашу игру, и он больше полагается на свою физику. Конечно, очень важно, что Левандовски снова забил».

Посмотрим, кто из двоих нападающих больше поможет своей команде в класико.

1 комментарий

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vzty86y4hq
Двое из трех. Лео Месси зе бест
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