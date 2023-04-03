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Мартинес Мунуэра рассудит класико в полуфинале Кубка Короля

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Мартинес Мунуэра назначен главным арбитром на ответный полуфинальный матч Кубка Короля между «Барселоной» и «Мадридом», который состоится в эту среду на «Камп Ноу». За VAR будет отвечать Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Испанский арбитр работал на 29 матчах Королевского клуба – с ним на поле «сливочные» одержали 19 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений. «Барселона» при Мартинесе Мунуэра тоже выигрывала в 19 матчах, 6 завершились ничьей и только 4 поражением.

В этом сезоне Мартинес Мунуэра судил два матча «Реала»: один закончился победой над «Альмерией», а второй поражением от «Райо». «Барселона» в текущем сезоне одержала уверенную победу над «Атлетиком» (4:0) под контролем испанского арбитра.

В последнем класико Мартинеса Мунуэра «Барселона» Хави разгромила «Реал Мадрид» (0:4), хотя в итоге победа в чемпионате Испании все равно осталась за «сливочными». В сезоне 200/21 Мартинес Мунуэра также работал на класико на «Камп Ноу», тогда победил «Реал» (1:3) – подобный результат нужен команде Анчелотти и в эту среду, чтобы выйти в финал Кубка Короля.

10 комментариев

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Alexander Katschalow
Ответ белошип
Ну так ручной свисток будет в класико от бчк,поэтому оно так и говорит)
Выздоравливай
0
0
0
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Yubaba
Кабинет рычагов уже судье занёс, тут даже нечего спорить. Факт
+2
-2
0
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Barca
Ответ белошип
Ну так ручной свисток будет в класико от бчк,поэтому оно так и говорит)
🍼👶
+3
-2
+1
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белошип
Ответ Emik.
Когда Реал проиграет? Откуда ты знаешь какой будет результат?
Ну так ручной свисток будет в класико от бчк,поэтому оно так и говорит)
0
-5
-5
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Emik.
Ответ Barca
Чекайте! Когда Реал проиграет Классико, то судья сразу же станет купленным!
Когда Реал проиграет? Откуда ты знаешь какой будет результат?
0
0
0
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Barca
Ответ Игорь Климов
Фанаты Реала ещё пока до конца не определились с мнением - хороший это судья, или нет, а всё будет зависить от того кто победит, но соломку себе заранее стелят)
Конечно, у фанатов Реала всегда такое было
+1
-2
-1
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Игорь Климов
Фанаты Реала ещё пока до конца не определились с мнением - хороший это судья, или нет, а всё будет зависить от того кто победит, но соломку себе заранее стелят)
+2
-2
0
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hannibal ante portas
Гонсалес Гонсалес на варе, прихвостень барсучий, можно поздравить барсу с выходом в финал
0
-2
-2
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Barca
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
Сегодня понедельник, а gloriki реала уже слёзки подготовили)
+6
-3
+3
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белошип
Комментарий удален модератором
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Barca
Чекайте!
Когда Реал проиграет Классико, то судья сразу же станет купленным!
+15
-6
+9
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