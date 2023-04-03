10 комментариев

Мартинес Мунуэра назначен главным арбитром на ответный полуфинальный матч Кубка Короля между «Барселоной» и «Мадридом», который состоится в эту среду на «Камп Ноу». За VAR будет отвечать Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Испанский арбитр работал на 29 матчах Королевского клуба – с ним на поле «сливочные» одержали 19 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений. «Барселона» при Мартинесе Мунуэра тоже выигрывала в 19 матчах, 6 завершились ничьей и только 4 поражением.

В этом сезоне Мартинес Мунуэра судил два матча «Реала»: один закончился победой над «Альмерией», а второй поражением от «Райо». «Барселона» в текущем сезоне одержала уверенную победу над «Атлетиком» (4:0) под контролем испанского арбитра.

В последнем класико Мартинеса Мунуэра «Барселона» Хави разгромила «Реал Мадрид» (0:4), хотя в итоге победа в чемпионате Испании все равно осталась за «сливочными». В сезоне 200/21 Мартинес Мунуэра также работал на класико на «Камп Ноу», тогда победил «Реал» (1:3) – подобный результат нужен команде Анчелотти и в эту среду, чтобы выйти в финал Кубка Короля.