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Бензема и Левандовски - ветераны в борьбе за звание лучшего бомбардира Ла Лиги в сезоне 2022/23

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В гонке за победу в Ла Лиге пока уверенно лидирует «Барселона», на 12 очков опережая «Реал Мадрид». Но есть еще одно состязание, где все пока не так однозначно: Карим Бензема и Роберт Левандовски соревнуются за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

Интересно, что Левандовски (34) и Бензема (35) – самые возрастные бомбардиры в чемпионате Испании, но именно они претендуют на трофей Пичичи в этом сезоне.

В субботу поляк оформил дубль за «Барсу» в матче с «Эльче» (4:0), а француз ответил хет-триком в ворота «Вальядолида» в воскресенье (6:0).

Вот топ-5 бомбардиров чемпионата Испании в сезоне 2022/23:

1. Роберт Левандовски («Барселона») - 17 голов, 6 ассистов за 23 матча

2. Карим Бензема («Реал Мадрид») - 14 голов, 3 ассиста за 17 матчей

3. Энес Унал («Хетафе») - 13 голов, 3 ассиста за 27 матчей

4. Борха Иглесиас («Бетис») - 12 голов, 3 ассиста за 25 матчей

5. Яго Аспас («Сельта») - 12 голов, 3 ассиста за 27 матчей

2 комментария

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Игорь Климов
Надеюсь Левандовски выиграет этот трофей, в нынешнем сезоне!
+3
0
+3
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Tigran Voskanyan
Надо было указать, что Бензема 5 мячей забил с пенальти, а у Лёвы все голы с игры.
+4
0
+4
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