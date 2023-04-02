Гаспачо
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Главный промах сезона – у Лукаку. Смазал в пустые с xG 0,78(!) и не спас «Интер»

Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Интер Интер
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«Интер» проиграл «Фиорентине» (0:1) и остался на третьей строчке. Команда Индзаги создавала хорошие моменты (по xG 3,14 - 1,32 в пользу «Интера»), но дико не везло с завершением.

Главный транжира – Ромелу Лукаку: смазал 3 удара, один из которых – ну с совсем убойной позиции (xG 0,78).

Бельгиец не подсек мяч и не пробил выше ворот, как это часто бывает – а просто слабо коснулся и направил удар в дальний от ворот угол.

Эмоция после промаха говорит обо всем:

1 комментарий

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Michael none
Не спас от чего? Ну было бы одно очко. Это норамально 1 очко дома с Феорентиной?
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