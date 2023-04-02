10 лет подряд ЛЧ забирают игроки из одной страны. Проверьте, есть ли в этом году шансы у вашего клуба
Серебро и бронза на двух последних чемпионатах мира заметно подняли статус сборной Хорватии на международной арене. В 21-м веке в стране выросло немало футбольных звезд (вплоть до обладателя ЗМ), поэтому неудивительно, что мы все чаще видим хорватских игроков в топ-клубах.
С 2013-го ежегодно хотя бы один хорватский футболист выигрывает Лигу чемпионов. Десять лет назад цепочку запустил Марио Манджукич, вместе с «Баварией» обыграв «Дортмунд» (2:1) на Уэмбли – а дальше пошло-поехало:
А как дела в этом сезоне?
Шансы продлить цепочку – достаточно высокие, потому что у 6 из 8 четвертьфиналистов в составе есть хорват.
• «Реал» − Модрич
• «Челси» − Ковачич
• «Интер» − Брозович
• «Бенфика» − Муса
• «Бавария» − Станишич
• «Милан» − Ребич
Либо традиция продолжится, либо выиграют «Ман Сити» или «Наполи» − команды с 0 трофеев ЛЧ.
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