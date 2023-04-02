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10 лет подряд ЛЧ забирают игроки из одной страны. Проверьте, есть ли в этом году шансы у вашего клуба

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Серебро и бронза на двух последних чемпионатах мира заметно подняли статус сборной Хорватии на международной арене. В 21-м веке в стране выросло немало футбольных звезд (вплоть до обладателя ЗМ), поэтому неудивительно, что мы все чаще видим хорватских игроков в топ-клубах.

С 2013-го ежегодно хотя бы один хорватский футболист выигрывает Лигу чемпионов. Десять лет назад цепочку запустил Марио Манджукич, вместе с «Баварией» обыграв «Дортмунд» (2:1) на Уэмбли – а дальше пошло-поехало:

А как дела в этом сезоне?

Croatia at the 2022 World Cup: Fixtures, results, squad, scorers | European Qualifiers | UEFA.com

Шансы продлить цепочку – достаточно высокие, потому что у 6 из 8 четвертьфиналистов в составе есть хорват. 

• «Реал» − Модрич

• «Челси» − Ковачич

• «Интер» − Брозович

• «Бенфика» − Муса

• «Бавария» − Станишич

• «Милан» − Ребич

Либо традиция продолжится, либо выиграют «Ман Сити» или «Наполи» − команды с 0 трофеев ЛЧ.

2 комментария

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vladimirtirs
Ответ Abel Ruiz
Ковачич получается топище конкретное. 2 и 3 место на ЧМ, 4 ЛЧ, помимо нац чемпионатов. В ПСЖ бы ему или в лигу Баварии
а Модрич?
+2
0
+2
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Abel Ruiz
Ковачич получается топище конкретное. 2 и 3 место на ЧМ, 4 ЛЧ, помимо нац чемпионатов. В ПСЖ бы ему или в лигу Баварии
+3
-1
+2
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