Серебро и бронза на двух последних чемпионатах мира заметно подняли статус сборной Хорватии на международной арене. В 21-м веке в стране выросло немало футбольных звезд (вплоть до обладателя ЗМ), поэтому неудивительно, что мы все чаще видим хорватских игроков в топ-клубах.

С 2013-го ежегодно хотя бы один хорватский футболист выигрывает Лигу чемпионов. Десять лет назад цепочку запустил Марио Манджукич, вместе с «Баварией» обыграв «Дортмунд» (2:1) на Уэмбли – а дальше пошло-поехало:

А как дела в этом сезоне?

Шансы продлить цепочку – достаточно высокие, потому что у 6 из 8 четвертьфиналистов в составе есть хорват.

• «Реал» − Модрич

• «Челси» − Ковачич

• «Интер» − Брозович

• «Бенфика» − Муса

• «Бавария» − Станишич

• «Милан» − Ребич

Либо традиция продолжится, либо выиграют «Ман Сити» или «Наполи» − команды с 0 трофеев ЛЧ.