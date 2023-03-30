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🎥Футболист бельгийской лиги на скорости почти в 200 км влетел в спортзал, в котором находились дети

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Софьян Кийин Софьян Кийин
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Вечером 30 марта футболист бельгийского клуба «Ауд-Хеверле Лёвен» марокканец Софьян Кийин стал виновником серьезного ДТП.

На трассе с максимально разрешенной скоростью в 90 км/час, по словам свидетелей игрок гнал не меньше 200 км/час. Кийин не справился с управлением: на кадрах видеонаблюдения видно, как машина столкнулась с препятствием, подпрыгнула в воздухе и влетела в спортзал, пробив фасад здания, где находились дети.

Каким-то чудом, никто не пострадал: футболист остался жив и был доставлен в больницу со множественными переломами.

Софьяну Кийину 25 лет, в «Ауд-Хеверле Лёвен» он перешел в прошлом году из «Лацио». В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.

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