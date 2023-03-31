По информации Diario AS, Килиан Мбаппе сказал «Реалу», что хотел бы перейти в клуб летом 2024 года.

Француз также готов рассмотреть возможность переезда этим летом; однако «ПСЖ» пока не хочет расставаться со своим звездным игроком.

Действующий контракт Мбаппе с парижским клубом истекает в июле 2025 года. Однако, если парижане не выиграют Лигу чемпионов в будущем сезоне, ему разрешат уйти уже в следующем году.

«Реал» не намерен больше уговаривать 24-летнего футболиста. В клубе ждут активных действий с его стороны.

Напомним, что в прошлом году Мбаппе шокировал «сливочных», договорившись в последнюю минуту о продлении контракта с «ПСЖ». Многие подозревают, что эмир Катара оказал сильное давление на звездного форварда.