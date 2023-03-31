Гаспачо
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Килиан Мбаппе сообщил «Реалу», когда планирует переезд в Испанию

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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По информации Diario AS, Килиан Мбаппе сказал «Реалу», что хотел бы перейти в клуб летом 2024 года.

Француз также готов рассмотреть возможность переезда этим летом; однако «ПСЖ» пока не хочет расставаться со своим звездным игроком.

Действующий контракт Мбаппе с парижским клубом истекает в июле 2025 года. Однако, если парижане не выиграют Лигу чемпионов в будущем сезоне, ему разрешат уйти уже в следующем году.

«Реал» не намерен больше уговаривать 24-летнего футболиста. В клубе ждут активных действий с его стороны.

Напомним, что в прошлом году Мбаппе шокировал «сливочных», договорившись в последнюю минуту о продлении контракта с «ПСЖ». Многие подозревают, что эмир Катара оказал сильное давление на звездного форварда.

5 комментариев

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Умид Мусаев
Сразу во время летних каникул наберёт лишний вес и будет жить в своё удовольствие. Как это сделал Азар
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Рамиль Карин
Наконец-то в реале кто нибудь ещё хороший игрок придет
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прощай Роналду
Поэтому СМИ хотят выкинуть Месси и Неймара чтобы потом ушел Мбаппе и остались Экитик с Солером рвать ЛЧ? 🤣👍🏻
+2
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+2
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Wild91688
Контракт у Мбаппе до 24 года а не до 25
0
-2
-2
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RMFC12
Очередная чушь
+1
-1
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