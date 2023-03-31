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Без сюрпризов: названы самые высокооплачиваемые игроки в топ-лигах Европы

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Французское издание L'ÉQUIPE опубликовало рейтинг игроков, зарабатывающих больше всех в главных лигах Европы.

Суммы указаны до вычета налогов.

В Англии ожидаемо доминируют клубы из Манчестера: Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд, Давид Де Хеа и Джейдон Санчо попали в топ-5, их квартет разбавил представитель «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В Ла Лиге тоже без сюрпризов – первые 5 мест поделили игроки «Мадрида» и «Барселоны», причем на первой строчке расположился Эден Азар, чей вклад в игру Королевского клуба в этом, да и в предыдущих сезонах, был минимальным.

В Бундеслиге абсолютное доминирование «Баварии» - на первом месте новичок немецкого клуба Садьо Мане.

В Серии А в лидеры выбился «Ювентус», предложив Душану Влаховичу самый высокий оклад в чемпионате. Компанию сербу составляют два товарища по команде – Шченсны и Бонуччи, а также двое представителей «Интера» - Брозович и Лукаку.

Французское издание, конечно, не могло оставить без внимания Лигу 1 - L'ÉQUIPE выпустил подробную раскладку по зарплатам местных игроков. В первой пятерке, разумеется, только представители «ПСЖ»:

4 комментария

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cektor
Азар ))
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Pedri
Азар который играл последний раз в 4 января 😏😏😏
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Андрей Романов
Мане получает больше Садах. Шах и мат.
0
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ZA.RMA
Азар(((
+2
-2
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