Французское издание L'ÉQUIPE опубликовало рейтинг игроков, зарабатывающих больше всех в главных лигах Европы.

Суммы указаны до вычета налогов.

В Англии ожидаемо доминируют клубы из Манчестера: Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд, Давид Де Хеа и Джейдон Санчо попали в топ-5, их квартет разбавил представитель «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В Ла Лиге тоже без сюрпризов – первые 5 мест поделили игроки «Мадрида» и «Барселоны», причем на первой строчке расположился Эден Азар, чей вклад в игру Королевского клуба в этом, да и в предыдущих сезонах, был минимальным.

В Бундеслиге абсолютное доминирование «Баварии» - на первом месте новичок немецкого клуба Садьо Мане.

В Серии А в лидеры выбился «Ювентус», предложив Душану Влаховичу самый высокий оклад в чемпионате. Компанию сербу составляют два товарища по команде – Шченсны и Бонуччи, а также двое представителей «Интера» - Брозович и Лукаку.

Французское издание, конечно, не могло оставить без внимания Лигу 1 - L'ÉQUIPE выпустил подробную раскладку по зарплатам местных игроков. В первой пятерке, разумеется, только представители «ПСЖ»: