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«Прежде, чем я умру». Мама Роналду обратилась к нему с особой просьбой

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Прошлым летом Криштиану Роналду столкнулся с неопределенностью в будущем, он хотел покинуть «Манчестер Юнайтед», а его мать, Мария Долореш Авейру, рассказала, что мечтает о возвращении сына в лиссабонский «Спортинг».

Долорес - болельщица «Спортинга» и праздновала первый чемпионский титул клуба за 19 лет, когда призналась:

«Роналду должен вернуться сюда. Если бы решение было за мной, то он уже играл бы за «Спортинг». Он любит этот клуб. Я ему уже сказала: «Сынок, прежде чем я умру, я хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг». Он ответил: «Посмотрим, если не я, то Критштианинью».

«Сейчас «7» номер в «Спортинге» у Табаты, но когда Криштиану вернется, то он перейдет к нему», - добавила Мария Долореш.

Хотели бы увидеть возвращение Роналду в Португалию?

2 комментария

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fellx
Главные "фанаты" Роналду всегда первые на ветке. Столько времени своей жизни тратить на негатив какого то спортсмена, это жесть.
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Игорь Климов
Не тянет он уже уровень Спортинга.
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