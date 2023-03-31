Прошлым летом Криштиану Роналду столкнулся с неопределенностью в будущем, он хотел покинуть «Манчестер Юнайтед», а его мать, Мария Долореш Авейру, рассказала, что мечтает о возвращении сына в лиссабонский «Спортинг».

Долорес - болельщица «Спортинга» и праздновала первый чемпионский титул клуба за 19 лет, когда призналась:

«Роналду должен вернуться сюда. Если бы решение было за мной, то он уже играл бы за «Спортинг». Он любит этот клуб. Я ему уже сказала: «Сынок, прежде чем я умру, я хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг». Он ответил: «Посмотрим, если не я, то Критштианинью».

«Сейчас «7» номер в «Спортинге» у Табаты, но когда Криштиану вернется, то он перейдет к нему», - добавила Мария Долореш.

Хотели бы увидеть возвращение Роналду в Португалию?