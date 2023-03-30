Роналду-старший себе такого не позволяет.

Португалец рассказал о прогрессе своего старшего сына – Роналду-младшего, который в разное время занимался в академиях «МЮ», «Реала» и «Ювентуса».

«Посмотрим, станет ли он великим игроком. Но пока еще нет - он пьет колу, ест картошку фри, чем очень меня злит.

Я говорю ему, чтобы побегал на беговой дорожке, а потом прыгнул в холодную воду, чтобы быстрее восстановиться, на что он отвечает: «Пап, там слишком холодно».

Это нормально, он еще весьма молод. У него есть потенциал – он быстр, хорошо ведет мяч, но этого недостаточно.

Успех требует большой работы и самоотверженности. Я не собираюсь давить на него, чтобы он выбрал футбол смыслом своей жизни.

Неважно, будет он врачом или футболистом, главное – чтобы он был лучшим. Вот что я от него требую».