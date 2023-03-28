Гаспачо
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Не в стиле Роналду: главный фанат Криша продемонстрировал свое футбольное «мастерство»🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

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Кривляться на камеру у него получше получается.

Несколько дней назад американец Speed вместе с Нани праздновал новый рекорд Роналду - португалец забил 100 голов за сборную Португалии в официальных матчах. Всего у Роналду 120 результативных ударов в составе национальной команды.

Теперь же один из самых известных фанатов Рона решил продемонстрировать свои футбольные таланты - вышло на «троечку».

2 комментария

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Hella black
Какой идол,такие и поклонники,удивляться нечему ! Хорошо он хоть не плюхнулся от дуновения ветра ))
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Lazizbek Gulyamov
Получил уроки от Вернера
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