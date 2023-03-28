Кривляться на камеру у него получше получается.

Несколько дней назад американец Speed вместе с Нани праздновал новый рекорд Роналду - португалец забил 100 голов за сборную Португалии в официальных матчах. Всего у Роналду 120 результативных ударов в составе национальной команды.

Теперь же один из самых известных фанатов Рона решил продемонстрировать свои футбольные таланты - вышло на «троечку».