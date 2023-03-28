Аргентина сходит с ума по Лео.

Аргентинские болельщики буквально преследуют Лео по пятам – стоит Месси пойти в ресторан, так там сразу собираются толпы фанатов, а некоторые даже гоняются за автомобилем аргентинца.

На этот раз в сети кто-то распространил слух, что Лео отправился в театр – разумеется, через несколько минут там была толпа болельщиков.

Руководству театра даже пришлось давать объявление на внешнем экране – они сообщили, что Месси в театре нет, и попросили толпу разойтись.

Им никто не поверил, хотя Лионель действительно этот вечер провел не в театре.