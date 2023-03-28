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Удивительная история из Аргентины: руководству театра пришлось спасаться от толпы фанатов Месси, обступивших здание😱

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Аргентина сходит с ума по Лео.

Аргентинские болельщики буквально преследуют Лео по пятам – стоит Месси пойти в ресторан, так там сразу собираются толпы фанатов, а некоторые даже гоняются за автомобилем аргентинца.

На этот раз в сети кто-то распространил слух, что Лео отправился в театр – разумеется, через несколько минут там была толпа болельщиков.

Руководству театра даже пришлось давать объявление на внешнем экране – они сообщили, что Месси в театре нет, и попросили толпу разойтись.

Им никто не поверил, хотя Лионель действительно этот вечер провел не в театре.

4 комментария

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Hella black
Арги конечно живут футболом ! Сложно такое представить в нашем постсоветском пространстве.
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Андрей Кастуев
Ответ zamzam
Такое возможно только в Аргентине и видимо только с Марадоной и Месси, в Европе или США совсем другой менталитет, да и в Бразилии не помню таких новостей, хотя может за Пеле так гонялись ?
Время было немного другое, плюс Пеле сам колесил по всей Бразилии с командой. Не было нужды с замиранием сердца ждать, когда любимец раз в году прилетит на несколько дней из какого-нибудь европейского суперклуба.
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Игорь Климов
Это великая народная любовь к Лео Месси от всего аргентинского населения страны!
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zamzam
Такое возможно только в Аргентине и видимо только с Марадоной и Месси, в Европе или США совсем другой менталитет, да и в Бразилии не помню таких новостей, хотя может за Пеле так гонялись ?
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