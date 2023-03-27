Большой фанат азиатской еды.

Английский хавбек «Сити» Джек Грилиш признался, что у него есть своеобразный ритуал: после каждого матча своего клуба заказывает одну и ту же еду. Игрок рассказал, что он большой любитель азиатской еды.

«Я обожаю китайскую еду. Беру ее после каждой игры, − сказал Грилиш. − Я хожу в Wings в Манчестере. Обычно беру на вынос. В моем наборе присутствует сингапурский чоу-мейн, жареный рис с яйцом, картошка со смесью соли и перца, креветки со смесью соли и перца, а затем соус карри. Я просто все это смешиваю и получаю одно большое блюдо для всех!»

Общая стоимость заказа англичанина тянет на 56 фунтов. Вряд ли это нанесет большой удар по его кошельку, ведь по данным Capology Джек Грилиш зарабатывает в «Сити» 300 тысяч фунтов в неделю. А ведь по фигуре игрока не скажешь, что он любит есть такую еду.