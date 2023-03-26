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Список покупок Моуринью вызывает восхищение. Не знал, сколько «МЮ» отдал за Погба – но лишь трижды платил больше 50 млн€

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К Жозе Моуринью можно относиться по-разному, но отрицать его величие почти невозомжно: более 10 лет португалец был гарантией трофеев.

Моуринью поработал в 6 богатых клубах, и за всю карьеру лишь трижды выбивал у руководства игроков дороже 50 млн евро.

Вот список 10 самых дорогих покупок Моуринью:

Вокруг покупки Погба было много шума: на тот момент это был новый мировой рекорд, но Моуринью не интересовали деньги:

«Честно, я не знаю, сколько точно мы заплатили за Погба. Если это новый трансферный рекорд, я не думаю, что нам нужно грустить из-за этого».

Моуринью были важны игроки, а не ценники. С такими скромными трансферами Жозе взял 26 трофеев: из них 8 внутренних чемпионатов и 5 еврокубков (2 Лиги чемпионов). Удивляет, что вместе с этим Моуринью ставил как оборонительные рекорды («Челси»-2004), так и атакующие («Мадрид»-2012).

4 комментария

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Frizr
Ответ joze mourino
Единственное где при нем клуб сильно потратился, это было при мю. В том же реале за 3 сезона он потратил 170 млн(для сравнения Анчеллоти потратил такую же сумму в первый свой сезон там) В тоттенхэме он потратил 113млн(для сравнения после его увольнениях потратили 320) В Роме вообще 90млн за два сезона(для сравнения тот же фонсека потратил 210) По остальным не смотрел стату. Но трансфермаркет ошибается в том плане, что игрока могли приобрести при одном тренере, а заплатить за него могли при другом и выходит так что они приписывают эту сумму тренеру который не имеет отношения к трансферу. Как пример: Моуру приписывают там трансфер Ло Чельсо в тоттенхэме. Хотя Ло Чельсо был куплен до Моура(в августе 19 года был взят сначала в аренду у Бетиса за 16 млн). А на приход Моура видимо активировалась условие контракта обязательного выкупа игрока за 32млн - вот и записали эти траты ему. Хотя эти траты(32+16) по факту нужно записывать Поччетино, это его трансфер. А Моур если что не в августе 19го года пришел в тоттенхэм. Он пришел в ноябре 19 года.
Еще добавлю, Шевченко вообще, личная прихоть Абрамовича, Моуринью вообще он был не нужее
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red hikkikomori
норм трансферы только Дрогба и Эссьен
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Ashan Sorokin
Фреда,Шевченко и Мхитаряна не его хотелка ,навязано от руководства
+1
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joze mourino
Единственное где при нем клуб сильно потратился, это было при мю.
В том же реале за 3 сезона он потратил 170 млн(для сравнения Анчеллоти потратил такую же сумму в первый свой сезон там)
В тоттенхэме он потратил 113млн(для сравнения после его увольнениях потратили 320)
В Роме вообще 90млн за два сезона(для сравнения тот же фонсека потратил 210)

По остальным не смотрел стату. Но трансфермаркет ошибается в том плане, что игрока могли приобрести при одном тренере, а заплатить за него могли при другом и выходит так что они приписывают эту сумму тренеру который не имеет отношения к трансферу.
Как пример: Моуру приписывают там трансфер Ло Чельсо в тоттенхэме. Хотя Ло Чельсо был куплен до Моура(в августе 19 года был взят сначала в аренду у Бетиса за 16 млн). А на приход Моура видимо активировалась условие контракта обязательного выкупа игрока за 32млн - вот и записали эти траты ему. Хотя эти траты(32+16) по факту нужно записывать Поччетино, это его трансфер.

А Моур если что не в августе 19го года пришел в тоттенхэм. Он пришел в ноябре 19 года.
+4
0
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