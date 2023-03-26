Список покупок Моуринью вызывает восхищение. Не знал, сколько «МЮ» отдал за Погба – но лишь трижды платил больше 50 млн€
К Жозе Моуринью можно относиться по-разному, но отрицать его величие почти невозомжно: более 10 лет португалец был гарантией трофеев.
Моуринью поработал в 6 богатых клубах, и за всю карьеру лишь трижды выбивал у руководства игроков дороже 50 млн евро.
Вот список 10 самых дорогих покупок Моуринью:
Вокруг покупки Погба было много шума: на тот момент это был новый мировой рекорд, но Моуринью не интересовали деньги:
«Честно, я не знаю, сколько точно мы заплатили за Погба. Если это новый трансферный рекорд, я не думаю, что нам нужно грустить из-за этого».
Моуринью были важны игроки, а не ценники. С такими скромными трансферами Жозе взял 26 трофеев: из них 8 внутренних чемпионатов и 5 еврокубков (2 Лиги чемпионов). Удивляет, что вместе с этим Моуринью ставил как оборонительные рекорды («Челси»-2004), так и атакующие («Мадрид»-2012).
В том же реале за 3 сезона он потратил 170 млн(для сравнения Анчеллоти потратил такую же сумму в первый свой сезон там)
В тоттенхэме он потратил 113млн(для сравнения после его увольнениях потратили 320)
В Роме вообще 90млн за два сезона(для сравнения тот же фонсека потратил 210)
По остальным не смотрел стату. Но трансфермаркет ошибается в том плане, что игрока могли приобрести при одном тренере, а заплатить за него могли при другом и выходит так что они приписывают эту сумму тренеру который не имеет отношения к трансферу.
Как пример: Моуру приписывают там трансфер Ло Чельсо в тоттенхэме. Хотя Ло Чельсо был куплен до Моура(в августе 19 года был взят сначала в аренду у Бетиса за 16 млн). А на приход Моура видимо активировалась условие контракта обязательного выкупа игрока за 32млн - вот и записали эти траты ему. Хотя эти траты(32+16) по факту нужно записывать Поччетино, это его трансфер.
А Моур если что не в августе 19го года пришел в тоттенхэм. Он пришел в ноябре 19 года.