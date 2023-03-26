К Жозе Моуринью можно относиться по-разному, но отрицать его величие почти невозомжно: более 10 лет португалец был гарантией трофеев.

Моуринью поработал в 6 богатых клубах, и за всю карьеру лишь трижды выбивал у руководства игроков дороже 50 млн евро.

Вот список 10 самых дорогих покупок Моуринью:

Вокруг покупки Погба было много шума: на тот момент это был новый мировой рекорд, но Моуринью не интересовали деньги:

«Честно, я не знаю, сколько точно мы заплатили за Погба. Если это новый трансферный рекорд, я не думаю, что нам нужно грустить из-за этого».

Моуринью были важны игроки, а не ценники. С такими скромными трансферами Жозе взял 26 трофеев: из них 8 внутренних чемпионатов и 5 еврокубков (2 Лиги чемпионов). Удивляет, что вместе с этим Моуринью ставил как оборонительные рекорды («Челси»-2004), так и атакующие («Мадрид»-2012).