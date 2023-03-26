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В честь Месси назвали тренировочную базу Аргентины — первый крупный объект, получивший его имя. У Роналду их на 3 больше

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Сравняются ли они когда-нибудь?

Кажется, Месси все еще не получает достаточно признания, несмотря на то, что он является одним из величайших игроков в истории футбола.

В субботу в честь Лионеля переименовали тренировочный лагерь сборной Аргентины. Это первая значимая вещь, названная его именем — до этого были бургеры, вино и животные в зоопарках.

У Криштиану Роналду в этом плане значительное преимущество — существует как минимум 4 удивительные вещи, названные в его честь.

1. Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo — международный аэропорт, расположенный на Мадейре, острове, где родился португалец.

2, 3. Praca CR7 и Museu CR7 — площадь и музей имени Криштиану, тоже на Мадейре. Музей находится прямо на этой площади.

4. Наконец, есть галактика Cosmos Redshift 7 (CR7) — одна из старейших и самых далеких галактик. Некоторые из ее исследователей были из Лиссабонского университета, так что, возможно, это была их идея назвать галактику в честь Криштиану.

Возможно, Барселоне тоже стоит назвать одну из своих улиц именем Лео?

А что бы вы назвали в честь Роналду или Месси?

2 комментария

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Роман
Галактику в честь Роналду. Вот кто инопланетянин
+2
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Игорь Климов
В честь гения футбола - Лео Месси, ещё много объектов назовут по всему миру.
+4
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