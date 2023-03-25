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«Ювентусу» не место в Лиге Европы». Ух, Моуринью в ярости от правил еврокубков

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Осенью «Ювентус» неожиданно закончил групповой этап Лиги чемпионов на третьем месте (ниже «Бенфики» и «ПСЖ») и отправился в сетку Лиги Европы.

В 1/8 команда Аллегри разобралась с Фрайбургом и в 1/4 встретится со «Спортингом».

Однако не все рады, когда топ-клуб получает право на ошибку.

Жозе Моуринью считает, что команды, вылетевшие из ЛЧ, не должны получать шанс обыграть более слабых соперников:

«Ювентусу» не место в Лиге Европы. Есть команды, которых там просто не должно быть. Если вы выбываете из соревнований, вам нужно ехать домой. Если Лигу Европы выиграет команда, которая выбыла из Лиги чемпионов, для меня это не имеет никакого смысла».

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Согласны с Жозе?

1 комментарий

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AlexRyzen
Много ли раз такое было ? И когда последний раз Жозе?
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