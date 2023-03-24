2022 год был очень сложным для Криштиану Роналду и его семьи по разным причинам. Он покинул «Манчестер Юнайтед» по обоюдному в ноябре, а во время чемпионата мира увидел, что его влияние в сборной Португалии уменьшилось, но самая большая беда свалилась на форварда в апреле, когда Джорджина потеряла их общего сына во время родов. Пара ждала близнецов, но выжила только девочка.

Джорджина Родригес во втором сезоне своего шоу для Netflix I am Georgina откровенно рассказала, что легендарный португалец сказала ей после того, как пара потеряла ребенка в прошлом году.

«Криштиану — мой лучший друг, и я восхищаюсь им, особенно после событий прошлого года. Несмотря на потерю Анхеля, он играл за «Манчестер Юнайтед», он играл за Португалию. Но сначала он спросил меня: «Я тебе нужен дома с детьми?», тогда я сказала ему: «Нет, у нас все в порядке».

Джорджина Родригес добавила, что гордится тем, что Криштиану Роналду продолжал отдавать все свои силы как своему клубу, так и сборной, несмотря на их горе:

«Я наблюдал из дома, насколько он предан делу, как он продолжал бороться, и я сказала себе: «Ты должна идти вперед ради детей и ради Криштиану». В конце концов, все, что с нами происходи – это урок».

Роналду и Джорджина воспитывают пятерых детей – двоих родила Родригес, а троих суррогатная мать.