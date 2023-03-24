Гаспачо
Блог

«Я восхищаюсь им» — Джорджина Родригес призналась, что сказал ей Криштиану Роналду после потери их общего сына

Клубы Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

2022 год был очень сложным для Криштиану Роналду и его семьи по разным причинам. Он покинул «Манчестер Юнайтед» по обоюдному в ноябре, а во время чемпионата мира увидел, что его влияние в сборной Португалии уменьшилось, но самая большая беда свалилась на форварда в апреле, когда Джорджина потеряла их общего сына во время родов. Пара ждала близнецов, но выжила только девочка.

Джорджина Родригес во втором сезоне своего шоу для Netflix I am Georgina откровенно рассказала, что легендарный португалец сказала ей после того, как пара потеряла ребенка  в прошлом году.

«Криштиану — мой лучший друг, и я восхищаюсь им, особенно после событий прошлого года. Несмотря на потерю Анхеля, он играл за «Манчестер Юнайтед», он играл за Португалию. Но сначала он спросил меня: «Я тебе нужен дома с детьми?», тогда я сказала ему: «Нет, у нас все в порядке».

Джорджина Родригес добавила, что гордится тем, что Криштиану Роналду продолжал отдавать все свои силы как своему клубу, так и сборной, несмотря на их горе:

«Я наблюдал из дома, насколько он предан делу, как он продолжал бороться, и я сказала себе: «Ты должна идти вперед ради детей и ради Криштиану». В конце концов, все, что с нами происходи – это урок».

Роналду и Джорджина воспитывают пятерых детей – двоих родила Родригес, а троих  суррогатная мать.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ну, так здесь все фанаты этого Кринжа7 говорили, что он из-за этого был дома с семьёй, когда пропускал предсезонную подготовку, а не искал себе новый клуб которй играет в ЛЧ.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ m1t9
"А не можно было сказать"))) серьезно?) причин верить им всяко больше, чем их безграмотным злопыхателям)
Этот товарищ известный глор Месси. Умиляет, как глоры Месси и Роналду защищают и оскорбляют кумиров друг друга)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m1t9
Ответ Айлин 1990
А не можно было сказать, ты должна продолжать ради детей и меня. Обязательно надо говорить ради детей и Криштиану??)))))🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ А ещё я не верю этой семейке, так как они в СМИ говорят из-за горя пропустил предсезонку. А сами отдыхали в ночных клубах и на яхте. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/unitedtweets/3056043.html?sl=1
"А не можно было сказать"))) серьезно?) причин верить им всяко больше, чем их безграмотным злопыхателям)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
А не можно было сказать, ты должна продолжать ради детей и меня. Обязательно надо говорить ради детей и Криштиану??)))))🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

А ещё я не верю этой семейке, так как они в СМИ говорят из-за горя пропустил предсезонку. А сами отдыхали в ночных клубах и на яхте.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/unitedtweets/3056043.html?sl=1
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий