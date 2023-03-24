18 комментариев

🔥🔥🔥 Известная фанатка «Наполи» пообещала покорить сердце Хвичи и раздеться догола в случае победы клуба в Лиге чемпионов
Паола Саулино умеет стимулировать.
Девушка заявила, что в случае их победы в Лиге чемпионов арендует автобус, на котором проедет по улицам Неаполя абсолютно голой.
Несколько лет назад Саулино пообещала переспать со всей командой, если клуб выиграет европейский трофей и «наградить» каждого болельщика, если клуб выиграет национальный чемпионат. К сожалению, тогда неаполитанцы потерпели неудачу в обоих турнирах.
Паола в восторге от грузинского новичка неаполитанцев. «Я по уши влюблена в Хвичу. Он очень элегантен, молод, и у него сильный характер. Он тот, кто заставляет нас мечтать», — сказала Паола.
«Захочу ли я с ним встречаться? Да, и я буду», - добавила девушка.
Это она отсосать там всем обещала за какойто закон?
Тут похожие ситуация, может Наполи удастся все перевернуть)