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🔥🔥🔥 Известная фанатка «Наполи» пообещала покорить сердце Хвичи и раздеться догола в случае победы клуба в Лиге чемпионов

Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
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Паола Саулино умеет стимулировать.

Девушка заявила, что в случае их победы в Лиге чемпионов арендует автобус, на котором проедет по улицам Неаполя абсолютно голой.

Несколько лет назад Саулино пообещала переспать со всей командой, если клуб выиграет европейский трофей и «наградить» каждого болельщика, если клуб выиграет национальный чемпионат. К сожалению, тогда неаполитанцы потерпели неудачу в обоих турнирах.

Паола в восторге от грузинского новичка неаполитанцев. «Я по уши влюблена в Хвичу. Он очень элегантен, молод, и у него сильный характер. Он тот, кто заставляет нас мечтать», — сказала Паола.

«Захочу ли я с ним встречаться? Да, и я буду», - добавила девушка.

18 комментариев

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Moskal"
если наполи станет чемпионом и она разденется, у меня тоже встанет
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Korsantes Ber
Ответ MarcoAsensio
Хвичи нужно быть осторожней сейчас, куча таких девах будут пытаться занять вакантное пустое место
Хвича помолвлен и женится по окончанию этого сезона . Думаю его такие вещи не трогают из правильного воспитания
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Рик Нэш
хвича обвенчался недавно
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DeGrig
Ответ GregWS
Блин прикольно же, человек хочет голым что то сделать и до усёру ищет повод. (бедный Примо из САС он же тоже просто всем письку показывать любит) Это она отсосать там всем обещала за какойто закон?
Она и отсасывала итальянцам, на спорце была статья на эту тему.
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MarcoAsensio
Хвичи нужно быть осторожней сейчас, куча таких девах будут пытаться занять вакантное пустое место
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Вячеслав Тотров
ее обещание-это все равно,что велосипедист пообещал бы проехать на велосипеде
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Ape1sin
грузинские женщины покрасивше будут
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МТБ
Хвича такой "Девочка, я молодой, известный миллонер. Если я захочу, тут выстроиться очередь желающих раздеться до гола и не только. Ты вообще ничем не выделяешься и твои понты никого не интересуют"
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GregWS
Блин прикольно же, человек хочет голым что то сделать и до усёру ищет повод. (бедный Примо из САС он же тоже просто всем письку показывать любит)
Это она отсосать там всем обещала за какойто закон?
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Veminal Danmer
так на этих фотках она уже почти голая - нет нужно новое тело ..
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inecro
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Антон Волков
Ноль ума во взгляде. Видно дурная на интеллект.
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saper088
Старовата она для Хвичи )))
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Максим Николаев
У Хвичи уже вроде есть мама..
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Alexander Prokofyev
Давай Хвича, не подведи. Стимулы ого-го
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mantruck
Если Наполи станет чемпионом, нас ждёт целый парад обнажённых моделей и различных блогерш
+5
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MK
Не смогли раздеть Мисс Хорватию, сб Хорватия)

Тут похожие ситуация, может Наполи удастся все перевернуть)
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Bolvan
Кукла
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