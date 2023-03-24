18 комментариев

Паола Саулино умеет стимулировать.

Девушка заявила, что в случае их победы в Лиге чемпионов арендует автобус, на котором проедет по улицам Неаполя абсолютно голой.

Несколько лет назад Саулино пообещала переспать со всей командой, если клуб выиграет европейский трофей и «наградить» каждого болельщика, если клуб выиграет национальный чемпионат. К сожалению, тогда неаполитанцы потерпели неудачу в обоих турнирах.

Паола в восторге от грузинского новичка неаполитанцев. «Я по уши влюблена в Хвичу. Он очень элегантен, молод, и у него сильный характер. Он тот, кто заставляет нас мечтать», — сказала Паола.

«Захочу ли я с ним встречаться? Да, и я буду», - добавила девушка.