Несчастливый город для команды Манчини.

Сборная Италии в четверг впервые за 41 матч проиграла в отборе на Евро. Команда Роберто Манчини в Неаполе уступила Англии (1:2) в квалификации ЧЕ-2024.

До этой игры итальянцы за последние 40 матчей победили 34 раза и 6 раз сыграли вничью. Также Италия впервые с 1961 года потерпела от Англии поражение на Апеннинском полуострове.

А вот другая серия итальянцев продолжилась - они уже 26 лет не могут победить в Неаполе. Последние 5 матчей Скуадры Адзурры в Неаполе:

23.03.2023, Италия - Англия 1:2

15.10.2013, Италия - Армения 2:2

09.02.2006, Италия - Литва 1:1

10.12.2002, Италия - Сербия 1:1

08.09.1999, Италия - Дания 2:3

Итого - 0 побед в XXI веке. Последний успех — середина ноября 1997 года, когда итальянцы обыграли сборную Россию 1:0 в ответном матче стыков ЧМ-1998 (первый матч завершился вничью 1:1).

Ранее апреле того же года итальянцы обыграли еще поляков, а до этого — поражение от французов в феврале 1994 и уже легендарный вылет из полуфинала домашнего чемпионата мира. В Неаполе сборной Италии явно не фартит.