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Роналду забил 120 мячей за Португалию, а заодно побил мировой рекорд по количеству матчей за сборную

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Португалия встречается с Лихтенштейном в рамках квалификации Евро-2024.

Этот матч стал для Криштиану Роналду 197-й игрой за национальную команду. Нападающий «Аль-Насра» побил мировой рекорд по количеству матчей за сборную. Теперь топ-3 футболистов с наибольшим количеством выступлений за национальную команду выглядит так:

 Криштиану Роналду (Португалия) – 197;

 Бадер аль-Мутава (Кувейт) – 196;

 Со Чин Энн (Малайзия) – 195.

Достижение Роналду может пасть уже завтра, если Аль-Мутава выйдет в составе сборной Кувейта на матч против Филиппин.

На 63-й минуте игры против Лихтенштейна Криштиану забил свой 120-й гол за сборную. А на 51-й минуте той же встречи игрок «Аль-Насра» забил с пенальти.

Как долго продержится рекорд Роналду?

8 комментариев

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Oleg
Ответ кто-то
Ага, да он все матчи эти сыграл как раз против таких команд как лихтенштейн. А в воскресенье он правой ноги Короля пострадает такая великая команда как Люксембург, и Роналду снова будет на высоте
Ну не выходить из группы с Ганой и США это конечно мощно.
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кто-то
Ответ Oleg
197 матчей за сборную и 0+0 в плей офф ЧМ, не говоря о том что финала даже не нюхал. Жесть конечно.
Ага, да он все матчи эти сыграл как раз против таких команд как лихтенштейн. А в воскресенье он правой ноги Короля пострадает такая великая команда как Люксембург, и Роналду снова будет на высоте
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кто-то
Ответ Степан Магаян
Вы че гоните? У человека впервые за 3 года,2 нормальных удара получилось со штрафного сделать и фанаты Роналду сразу начали обсирать Месси и для них теперь голы таким сборным,это сверх достижение
Согласен. Где он там забил? Какой команде из СА и какой сборной? Он забил со штрафного Абхе, где просто стенка развалилась, у него даже удар не получился, а сейчас он забил команде со 196 места, и фаны7 сразу стали писать «король», хотя они теми же пальцами пишут, что Месси играет в фермер Лиге, и все его ассисты и голы не считаются.
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Oleg
Я так понимаю завтра статус величайшего может забрать Аль - Мутава?)))))
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Oleg
197 матчей за сборную и 0+0 в плей офф ЧМ, не говоря о том что финала даже не нюхал.
Жесть конечно.
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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Степан Магаян
Вы че гоните? У человека впервые за 3 года,2 нормальных удара получилось со штрафного сделать и фанаты Роналду сразу начали обсирать Месси и для них теперь голы таким сборным,это сверх достижение
Степан, спокойно. Вы, главное, дышите, не стоит так переживать!
+2
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+2
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Степан Магаян
Вы че гоните? У человека впервые за 3 года,2 нормальных удара получилось со штрафного сделать и фанаты Роналду сразу начали обсирать Месси и для них теперь голы таким сборным,это сверх достижение
0
-1
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Роман
Великий 🐐
+5
-2
+3
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