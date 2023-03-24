8 комментариев

Португалия встречается с Лихтенштейном в рамках квалификации Евро-2024.

Этот матч стал для Криштиану Роналду 197-й игрой за национальную команду. Нападающий «Аль-Насра» побил мировой рекорд по количеству матчей за сборную. Теперь топ-3 футболистов с наибольшим количеством выступлений за национальную команду выглядит так:

Криштиану Роналду (Португалия) – 197;

Бадер аль-Мутава (Кувейт) – 196;

Со Чин Энн (Малайзия) – 195.

Достижение Роналду может пасть уже завтра, если Аль-Мутава выйдет в составе сборной Кувейта на матч против Филиппин.

На 63-й минуте игры против Лихтенштейна Криштиану забил свой 120-й гол за сборную. А на 51-й минуте той же встречи игрок «Аль-Насра» забил с пенальти.

Как долго продержится рекорд Роналду?