Гвардиола тренировал первую команду «Барсы» 4 года, за это время клуб трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, дважды – Кубок Испании, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Вместе с этим Гвардиола создал один из лучших треугольников центра поля: Хави-Иньеста-Бускетс.

Хави, ставший тренером «Барсы» в 2021-м, сейчас ведет команду к первому за 4 года титулу Ла Лиги. Недавно молодой тренер вспомнил и о наставнике:

«Он не дает себе ни минуты отдыха. Он почти болен футболом, одержим игрой. Я помню, когда он был моим тренером – то, как он объяснял, чего он хочет от нас, и стиль игры, который он хотел играть, был особенным. Он гений».