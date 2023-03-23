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«Он не дает себе ни минуты отдыха». Хави вспоминает о Гвардиоле, мчась к своему первому титулу Ла Лиги

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Гвардиола тренировал первую команду «Барсы» 4 года, за это время клуб трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, дважды – Кубок Испании, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Вместе с этим Гвардиола создал один из лучших треугольников центра поля: Хави-Иньеста-Бускетс.

Хави, ставший тренером «Барсы» в 2021-м, сейчас ведет команду к первому за 4 года титулу Ла Лиги. Недавно молодой тренер вспомнил и о наставнике:

«Он не дает себе ни минуты отдыха. Он почти болен футболом, одержим игрой. Я помню, когда он был моим тренером – то, как он объяснял, чего он хочет от нас, и стиль игры, который он хотел играть, был особенным. Он гений».

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