Дибала со своей девушкой поучаствовал в очень странном челлендже: участники с полным ртом воды кидаются друг в друга тортильями😳
Выглядит так же крипово, как и звучит.
Разумеется, название у этого челленджа соответствующее – Tortilla Challendge. Правила такие – сначала участники играют в «камень, ножницы, бумага» и определяют, кто кидает тортилью. Победитель набирает в рот воды и обязан после броска не засмеяться.
У Дибалы и его девушки Орианы Сабатини не так чтобы все прошло гладко, но зато собаки остались довольны.
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