Выглядит так же крипово, как и звучит.

Разумеется, название у этого челленджа соответствующее – Tortilla Challendge. Правила такие – сначала участники играют в «камень, ножницы, бумага» и определяют, кто кидает тортилью. Победитель набирает в рот воды и обязан после броска не засмеяться.

У Дибалы и его девушки Орианы Сабатини не так чтобы все прошло гладко, но зато собаки остались довольны.