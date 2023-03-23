Гаспачо
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Дибала со своей девушкой поучаствовал в очень странном челлендже: участники с полным ртом воды кидаются друг в друга тортильями😳

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Выглядит так же крипово, как и звучит.

Разумеется, название у этого челленджа соответствующее – Tortilla Challendge. Правила такие – сначала участники играют в «камень, ножницы, бумага» и определяют, кто кидает тортилью. Победитель набирает в рот воды и обязан после броска не засмеяться.

У Дибалы и его девушки Орианы Сабатини не так чтобы все прошло гладко, но зато собаки остались довольны.

2 комментария

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Макс Зубишин
Почему он странный? Челленджу сто лет
+2
-1
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9imon4ik
Новости, которые мы заслужили
0
-1
-1
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