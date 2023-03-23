Оба активно расширяют свой бизнес.

Аргентинец недавно купил Seasun Fona в Силлоте, что в Испании. У него также есть несколько отелей в Барселоне и на Ибице.

Роналду владеет несколькими объектами недвижимости на Мадейре и в Лиссабоне. Помимо родной страны, у португальца есть недвижимость в Мадриде и в Нью-Йорке. Сообщается, что 38-летний Роналду планирует добавить в свою коллекцию элитный отель Манчестер на 150 номеров.

Самый известный отель, принадлежащий Месси, называется Hotel Mim Ibiza Es Vive, расположенный на знаменитой Ибице. Аргентинец купил отель на 52 номера в 2018 году. Проживание в нем стоит около 525 фунтов стерлингов за ночь.

Как сообщает The Sun, в 2018 году в отеле проходила четырехдневная лесбийская секс-вечеринка.

Роналду открыл свой первый отель в 2016 году. Неудивительно, что отель называется Pestana CR7 Funchal.

Пятикратный обладатель Золотого мяча заявил после открытия нового отеля:

«Я давно хотел попробовать себя в гостиничном бизнесе, и эта возможность появилась вполне естественно в результате отношений с владельцем и председателем Pestana Hotel Group Дионисио Пестана, который создал крупнейший международный гостиничный бренд португальского происхождения, открыв свой первый отель на моем родном острове Мадейра».

Лионель Месси также владеет отелем MIM Sitges в Барселоне, а Криштиану Роналду является совладельцем Pestana CR7 в Лиссабоне.