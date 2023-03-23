Гаспачо
Блог

Месси и Роналду активно занимаются гостиничным бизнесом: в одном из отелей Лео в 2018 году прошла 4-дневная вечеринка для лесбиянок😱🔥🔞

Клубы Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
ПСЖ ПСЖ
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Оба активно расширяют свой бизнес.

Аргентинец недавно купил Seasun Fona в Силлоте, что в Испании. У него также есть несколько отелей в Барселоне и на Ибице.

Роналду владеет несколькими объектами недвижимости на Мадейре и в Лиссабоне. Помимо родной страны, у португальца есть недвижимость в Мадриде и в Нью-Йорке. Сообщается, что 38-летний Роналду планирует добавить в свою коллекцию элитный отель Манчестер на 150 номеров.

Самый известный отель, принадлежащий Месси, называется Hotel Mim Ibiza Es Vive, расположенный на знаменитой Ибице. Аргентинец купил отель на 52 номера в 2018 году. Проживание в нем стоит около 525 фунтов стерлингов за ночь.

The ace owns the £525-a-night Hotel MiM Ibiza Es Vive – view of a boutique room

Как сообщает The Sun, в 2018 году в отеле проходила четырехдневная лесбийская секс-вечеринка.

Роналду открыл свой первый отель в 2016 году. Неудивительно, что отель называется Pestana CR7 Funchal.

Пятикратный обладатель Золотого мяча заявил после открытия нового отеля:

«Я давно хотел попробовать себя в гостиничном бизнесе, и эта возможность появилась вполне естественно в результате отношений с владельцем и председателем Pestana Hotel Group Дионисио Пестана, который создал крупнейший международный гостиничный бренд португальского происхождения, открыв свой первый отель на моем родном острове Мадейра».

Лионель Месси также владеет отелем MIM Sitges в Барселоне, а Криштиану Роналду является совладельцем Pestana CR7 в Лиссабоне.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Месси до одного места, кто приносит деньги. Раз могут себе позволить, так пусть отдыхают😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий