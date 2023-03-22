Получилось философски.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии матча против Лихтенштейна дал пресс-конференцию. Игрок впервые решил прокомментировать разрыв контракт с «Юнайтед».

«Уход из «Юнайтед»? Когда мы находимся на вершине горы, мы часто не видим, что находится внизу. Я прошел через плохой этап своей карьеры, я без проблем признаю это. Но жизнь продолжается».

До этого португалец предпочитал хранить молчание об уходе из команды Тен Хага. Контракт с Роналду решили расторгнуть после того, как в интервью Пирсу Моргану форвард в пух и прах раскритиковал свой теперь уже бывший клуб. Досталось главному тренеру, руководству и даже клубной базе.

Также Криштиану признался, что был готов завершить карьеру в сборной, но посовещавшись с семьей решил этого не делать.