8 комментариев

Криштиану Роналду разорвал более чем 20-летнее партнерство с агентом Жорже Мендешом в прошлом году перед трансфером в «Аль-Наср», но, похоже, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» нашел ему замену.

Друг и советник Роналду Рики Регуфе уволился из сборной Португалии, чтобы более тесно сотрудничать с нападающим.

Регуфе совмещал свою должность личного менеджера Роналду с работой в сборной Португалии в течение примерно 20 лет, но на этой неделе объявил об изменениях в своих социальных сетях.

«Для меня было гордостью и привилегией служить моей стране в качестве члена национальной сборной более двух десятилетий», — написал он.

«Я пережил незабываемые моменты и нашел друзей на всю жизнь. Я видел, как национальная команда выиграла два важнейших трофея, и я видел, как Криштиану Роналду стал лучшим футболистом в мире».

«Я благодарю игроков, тренеров и персонал за все, что мы пережили вместе. Начинается новый этап, но желание видеть победы нашей сборной остается неизменным».

Регуфе получил процент от контракта Роналду на 173 млн фунтов в год с саудовским клубом «Аль-Наср».