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У Криштиану Роналду новая правая рука - он быстро нашел замену Жорже Мендешу

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду разорвал более чем 20-летнее партнерство с агентом Жорже Мендешом в прошлом году перед трансфером в «Аль-Наср», но, похоже, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» нашел ему замену.

Друг и советник Роналду Рики Регуфе уволился из сборной Португалии, чтобы более тесно сотрудничать с нападающим.

Регуфе совмещал свою должность личного менеджера Роналду с работой в сборной Португалии в течение примерно 20 лет, но на этой неделе объявил об изменениях в своих социальных сетях.

«Для меня было гордостью и привилегией служить моей стране в качестве члена национальной сборной более двух десятилетий», — написал он.

«Я пережил незабываемые моменты и нашел друзей на всю жизнь. Я видел, как национальная команда выиграла два важнейших трофея, и я видел, как Криштиану Роналду стал лучшим футболистом в мире».

«Я благодарю игроков, тренеров и персонал за все, что мы пережили вместе. Начинается новый этап, но желание видеть победы нашей сборной остается неизменным».

Регуфе получил процент от контракта Роналду на 173 млн фунтов в год с саудовским клубом «Аль-Наср».

8 комментариев

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Kanonir152
Ответ Айлин 1990
Этому агенту надо придумать свою награду как это придумал Мендеш. Если долго оставлять рюналду без награды, он тебя уволит.
Наибольшее количество инъекций среди футболистов.
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Айлин 1990
Ответ ironboy
Чем полу любительская Лига Наций отличается от еженедельного кубка Америки?
Лига Нации этот турнир на уровне лиги СА.
Даже Финалисимо в 25 раз пристижнее.
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Айлин 1990
Этому агенту надо придумать свою награду как это придумал Мендеш.
Если долго оставлять рюналду без награды, он тебя уволит.
+1
-1
0
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я Руни купил
Ответ Тимофей Кушнир
Новая правая рука? А как же Пирс Морган?
Он на коленках стоит рядом
+1
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Тимофей Кушнир
Новая правая рука? А как же Пирс Морган?
+3
-1
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Игорь Климов
Ответ ironboy
Чем полу любительская Лига Наций отличается от еженедельного кубка Америки?
Имеется официальный рейтинг: ЧМ >> Евро = Копа Америка >> ЛЧ >> ЛК >> Лига Нации.
+3
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ironboy
Ответ Игорь Климов
Какие важные ДВА трофея, уж не полу любительский турнир - Кубок Нации он имеет ввиду?! Смешно)
Чем полу любительская Лига Наций отличается от еженедельного кубка Америки?
+3
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-1
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Игорь Климов
Какие важные ДВА трофея, уж не полу любительский турнир - Кубок Нации он имеет ввиду?! Смешно)
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