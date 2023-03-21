«Арсенал» и «ПСЖ» вряд ли снова будут рады видеть Ким Кардашьян на трибунах: по 2 одинаковым причинам🔴🔴
Все дело в футбольных результатах.
На прошлой неделе американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян вместе с детьми посетила Лондон, где побывала на матче «Арсенала» и Париж – в столице Франции Ким была замечена в VIP-ложе домашней арены «ПСЖ».
Кардашьян привлекла к себе огромное внимание, а вот удачи командам не принесла – «канониры» в равном матче вылетели из Лиги Европы, а парижане второй раз в сезоне проиграли «Ренны».
Ким явно фарта не добавила.
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