Все дело в футбольных результатах.

На прошлой неделе американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян вместе с детьми посетила Лондон, где побывала на матче «Арсенала» и Париж – в столице Франции Ким была замечена в VIP-ложе домашней арены «ПСЖ».

Кардашьян привлекла к себе огромное внимание, а вот удачи командам не принесла – «канониры» в равном матче вылетели из Лиги Европы, а парижане второй раз в сезоне проиграли «Ренны».

Ким явно фарта не добавила.