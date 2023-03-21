Гаспачо
Блог

«Арсенал» и «ПСЖ» вряд ли снова будут рады видеть Ким Кардашьян на трибунах: по 2 одинаковым причинам🔴🔴

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Арсенал Арсенал
Футбол Футбол

Все дело в футбольных результатах.

На прошлой неделе американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян вместе с детьми посетила Лондон, где побывала на матче «Арсенала» и Париж – в столице Франции Ким была замечена в VIP-ложе домашней арены «ПСЖ».

Кардашьян привлекла к себе огромное внимание, а вот удачи командам не принесла – «канониры» в равном матче вылетели из Лиги Европы, а парижане второй раз в сезоне проиграли «Ренны».

Ким явно фарта не добавила.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Чёрная, точнее, - армянская - вдова!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий