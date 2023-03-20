Гаспачо
Блог

💣 😲 Бензема на выход? «Реал» планирует побороться с «Ман Юнайтед» за трансфер Кейна

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Харри Кейн Харри Кейн
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Лето обещает быть жарким.

По данным Daily Mail, «Реал Мадрид» следит за ситуацией вокруг Харри Кейна в «Тоттенхэме».

Королевский клуб ищет нападающего, способного заменить Карима Бензема, а Кейн - один из приоритетных вариантов.

«Манчестер Юнайтед» также называют претендентом на 29-летнего англичанина. Манкунианцы испытывают проблему с центральными нападающими, поэтому хотят укрепить эту позицию, как можно скорее.

Напомним, что Кейн вступит в последний год своего контракта с «Тоттенхэмом» ближайшим летом, и, как говорят, почти точно покинет лондонский клуб.

«Тоттенхэм», «Реал» или «Юнайтед»? Ваш прогноз.👇👇👇

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Сергеевич
Реал не купит Кейна. Возраст+цена вообще не вписываются в стратегию последних лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zaur1993
Трудно будет забрать Холанда, Мбаппе можно было бв, но не думаю, что после прошлогоднего шоу Реал купит его, а вот можно было бы нацелиться на форварда Наполи Осимхена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zaur1993
Нет смысла брать 30 летнего форварда, это не философия Мадрида последних лет, надо нацелиться на молодого и перспективного форварда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jorm
Осимхен был бы интереснее вариант, моложе на 5 лет, а статы не хуже. Мог бы стать топовым нападающим Реала на долгие годы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Ботвинник
Бензема уже который год сватают на выход, а он из сезона в сезон делает свою работу. Причём качественно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Савва Мамонтов
Покупать нужно Холланда . Просто активировать сумму выкупа. И чем быстрее тем лучше!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Мариупольский
Всегда ожидается жарким а в итоге дно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Шишин
Недавно сообщалось, что МЮ готов отказаться от переговоров по Кейну ввиду нерадужных перспектив тягучести и сложности в общении с Леви по данному вопросу. И вот опять...
Ладно, гадать не стоит, стоит подождать. Летнее окно и впрямь ожидается жарким)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий