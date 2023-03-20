8 комментариев

Лето обещает быть жарким.

По данным Daily Mail, «Реал Мадрид» следит за ситуацией вокруг Харри Кейна в «Тоттенхэме».

Королевский клуб ищет нападающего, способного заменить Карима Бензема, а Кейн - один из приоритетных вариантов.

«Манчестер Юнайтед» также называют претендентом на 29-летнего англичанина. Манкунианцы испытывают проблему с центральными нападающими, поэтому хотят укрепить эту позицию, как можно скорее.

Напомним, что Кейн вступит в последний год своего контракта с «Тоттенхэмом» ближайшим летом, и, как говорят, почти точно покинет лондонский клуб.

«Тоттенхэм», «Реал» или «Юнайтед»? Ваш прогноз.👇👇👇